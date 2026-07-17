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恒指高开13点 科网股个别发展 大模型双雄急挫 智谱急泻逾12% | 港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-07-17 HKT
发布时间：09:25 2026-07-17 HKT

美国经济数据表现强劲，惟AI热潮降温及晶片股走弱，拖累周四美股三大指数全线向下。 截至收盘，道指跌0.2%，报52552.97点；纳指跌1.47%，报25881.95点；标普500指数跌0.51%，报7533.76点。

晶片及存储概念股持续走弱，SK海力士跌13.48%，闪迪跌12.6%，希捷科技跌10%，美光跌5.6%。

Google因旗下最强旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的技术表现尚未达标，目前推出时间已落后原计划数月，引发市场对其AI竞争力的担忧。受此消息影响，Google母企Alphabet股价大跌4.4%。

铠侠较高位腰斩 

亚太市场方面，日股曾下跌约4%，当中晶片厂商铠侠一度跌逾14%，较上月高位大跌51%，出现「腰斩」情况。 

港股方面，恒指今早高开13点，报25022点。科网股个别发展，小米（1810）升2.11%：百度升1.45%；腾讯（700）升0.99%；京东（9618）升0.09%；美团（3690）平开：阿里巴巴跌0.17%。 

大模型双雄集体下跌，智谱（2513）跌12.14%；MINIMAX（100）跌3.2%。

北水净买入逾50亿 狂扫阿里腾讯 

北水动向方面， 周四净买入港股50.4亿港元。阿里巴巴 （9988）、智谱 （2513）、腾讯控股 （700）分别获净买入28.33亿港元、17.9亿港元、11.79亿港元；小米（1810）、建滔积层板 （1888）、泡泡玛特 （9992）分别遭净卖出13.72亿港元、11.73亿港元、3.91亿港元。

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