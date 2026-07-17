恒指回吐446点 五连升断缆 智谱ARR破10亿仍泻28% 专家：港股中长期升势未完 | 港股收市

环球AI概念股大跌，拖累亚洲股市全线下滑，日本股市跌4％，台湾股市更急挫6.5％。港股亦难以独善其身，恒生指数最多曾跌超过六百点，收市跌势稍为回顺，仍跌446点，早前的五连升终于断缆。不过，电影《沽注一掷》原型人物、美国对冲基金经理Michael Burry却唱好港股，建议逢低买入。

美股周四下挫，科技股受压，纳斯达克指数跌1.5%，半导体股成为重灾局，费城半导体指数挫4.3%，Arm Holdings（ARM）以及美光科技（MU）均跌超过5%。亚洲股市延续美股跌势，尤其是半导体股份，日本记忆体制造商铠侠大挫逾一成六，刚公布季度业绩的台积电亦跌7.3%。不单日股、台股显著下跌，内地股市亦受压，上证综指降逾3%，深证成指更急插5.4%。

港股亦受外围拖累，恒生指数开市轻微上升，但随即掉头下跌，两万五千点迅速失守，最多跌676点，低见24332点，其后跌势稍为回顺，收市报24562点，跌446点，相当于1.8％跌幅，并跌穿50天平均线(24766点)支持。科技指数跌势更显著，收市报4623 点，跌4.4％。大市成交3473亿元，是连续1个月录得超过三千亿元交投。北水净流出14.6亿元，打断连续4天净流入的趋势。

本港上市的AI概念股受外围影响遭大手沽售。内地传媒报道，智谱(2513)的ARR(年度经常性收入)已经达到10亿美元，提前完成全年目标，亦是内地首间录得超过10亿美元ARR的基础模型公司，但智谱股价仍急泻逾两成八，收市报1107元，成交逾179亿元，如果撇除ETF，是最大成交个股。同业MINIMAX(100)亦挫近一成六，收市报216元。

其他AI概念以及半导体股亦难以幸免，中芯国际(981)跌一成，快手(1024)降7.8%，两者包办蓝筹跌幅榜首两位。资金泊入传统股份避险，电能实业(6)以及东方海外(316)分别逆市升3%以及2.9%，成为表现最佳蓝筹股首两位。

「大空头」Burry叫逢低吸纳

对冲基金经理Michael Burry唱好港股，他在社交媒体表示，「现在正是将目光转向香港，寻找廉价股票的好时机」，又指港股在今年全球AI涨势中落后于其他市场，建议投资者逢低买入。他早前亦曾表示会增持京东（美股编号JD)。摩根士丹利亦指出，随著股份解禁的压力持续消化，现时正是重新增加港股配置的理想时机。

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，港股回落主要是担忧早前的AI硬件股升势过急、内地GDP数据未算理想、以及美国加息阴影导致。他表示恒指早前升穿两万五千点，已经达到短期反弹目标，港股或下试20天平均线支持，即约23700点至23800点。虽然如此，伍礼贤指出大型科网股估值仍算便宜，相信中长期来说，港股升势未完。

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港股午后跌幅扩大，一度下挫逾676点，低见24332点。智谱曾挫26%，中芯跌幅一度超过9%。

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12:20：港股今早曾跌逾500点，恒指高开13点，一度升157点，高见25166点，其后掉头向下，临近中午收市最多曾跌504点，低见24504点，中午报24514点，跌494点或1.98%，成交额1,757.51亿元。科指半日跌195点或4.04%，报4638点。

海力士三星2x产品挫15%及17%

科网股沽压沉重，腾讯（700）跌3.9%；阿里巴巴（9988）跌3.4%；美团（3690）跌6%；小米（1810）跌2.1%；正推进在港双重主要上市的百度（9888）跌3.3%。联想（992）亦挫4.7%。中芯（981）跌近6%；XL二南方海力士（7709）跌15%；XL二南三星（7747）跌17%。

AI大模型股暴跌，智谱 （2513）大插21.9%；MINIMAX （100） 挫13.8%；迅策（3317） 挫9%。

医药及生科股亦遭洗仓，石药集团（1093）、中国生物制药（1177）、信达生物（1801）及药明生物（2269）齐跌逾6%，包办头4只表现最差蓝筹。

汇丰再破顶 曾见158.4元

防守股逆市升，电能（006）升近2%，长江基建（1038）升1.2%；港铁（066）及领展（823）分别升1.6%及1.3%。汇丰（005）今早再破顶，曾高见158.4元，中午收报157.3元，升0.2%。

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0930：美国经济数据表现强劲，惟AI热潮降温及晶片股走弱，拖累周四美股三大指数全线向下。 截至收盘，道指跌0.2%，报52552.97点；纳指跌1.47%，报25881.95点；标普500指数跌0.51%，报7533.76点。

晶片及存储概念股持续走弱，SK海力士跌13.48%，闪迪跌12.6%，希捷科技跌10%，美光跌5.6%。

Google因旗下最强旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的技术表现尚未达标，目前推出时间已落后原计划数月，引发市场对其AI竞争力的担忧。受此消息影响，Google母企Alphabet股价大跌4.4%。

铠侠较高位腰斩

亚太市场方面，日股曾下跌约4%，当中晶片厂商铠侠一度跌逾14%，较上月高位大跌51%，出现「腰斩」情况。

港股方面，恒指今早高开13点，报25022点。科网股个别发展，小米（1810）升2.11%：百度升1.45%；腾讯（700）升0.99%；京东（9618）升0.09%；美团（3690）平开：阿里巴巴跌0.17%。

大模型双雄集体下跌，智谱（2513）跌12.14%；MINIMAX（100）跌3.2%。

北水净买入逾50亿 狂扫阿里腾讯

北水动向方面， 周四净买入港股50.4亿港元。阿里巴巴 （9988）、智谱 （2513）、腾讯控股 （700）分别获净买入28.33亿港元、17.9亿港元、11.79亿港元；小米（1810）、建滔积层板 （1888）、泡泡玛特 （9992）分别遭净卖出13.72亿港元、11.73亿港元、3.91亿港元。