恒指午后曾跌逾600点 智谱挫26% 中芯跌逾9% | 港股开市

港股午后跌幅扩大，一度下挫逾676点，低见24332点。智谱曾挫26%，中芯跌幅一度超过9%。

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12:20：港股今早曾跌逾500点，恒指高开13点，一度升157点，高见25166点，其后掉头向下，临近中午收市最多曾跌504点，低见24504点，中午报24514点，跌494点或1.98%，成交额1,757.51亿元。科指半日跌195点或4.04%，报4638点。

海力士三星2x产品挫15%及17%

科网股沽压沉重，腾讯（700）跌3.9%；阿里巴巴（9988）跌3.4%；美团（3690）跌6%；小米（1810）跌2.1%；正推进在港双重主要上市的百度（9888）跌3.3%。联想（992）亦挫4.7%。中芯（981）跌近6%；XL二南方海力士（7709）跌15%；XL二南三星（7747）跌17%。

AI大模型股暴跌，智谱 （2513）大插21.9%；MINIMAX （100） 挫13.8%；迅策（3317） 挫9%。

医药及生科股亦遭洗仓，石药集团（1093）、中国生物制药（1177）、信达生物（1801）及药明生物（2269）齐跌逾6%，包办头4只表现最差蓝筹。

汇丰再破顶 曾见158.4元

防守股逆市升，电能（006）升近2%，长江基建（1038）升1.2%；港铁（066）及领展（823）分别升1.6%及1.3%。汇丰（005）今早再破顶，曾高见158.4元，中午收报157.3元，升0.2%。

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0930：美国经济数据表现强劲，惟AI热潮降温及晶片股走弱，拖累周四美股三大指数全线向下。 截至收盘，道指跌0.2%，报52552.97点；纳指跌1.47%，报25881.95点；标普500指数跌0.51%，报7533.76点。

晶片及存储概念股持续走弱，SK海力士跌13.48%，闪迪跌12.6%，希捷科技跌10%，美光跌5.6%。

Google因旗下最强旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的技术表现尚未达标，目前推出时间已落后原计划数月，引发市场对其AI竞争力的担忧。受此消息影响，Google母企Alphabet股价大跌4.4%。

铠侠较高位腰斩

亚太市场方面，日股曾下跌约4%，当中晶片厂商铠侠一度跌逾14%，较上月高位大跌51%，出现「腰斩」情况。

港股方面，恒指今早高开13点，报25022点。科网股个别发展，小米（1810）升2.11%：百度升1.45%；腾讯（700）升0.99%；京东（9618）升0.09%；美团（3690）平开：阿里巴巴跌0.17%。

大模型双雄集体下跌，智谱（2513）跌12.14%；MINIMAX（100）跌3.2%。

北水净买入逾50亿 狂扫阿里腾讯

北水动向方面， 周四净买入港股50.4亿港元。阿里巴巴 （9988）、智谱 （2513）、腾讯控股 （700）分别获净买入28.33亿港元、17.9亿港元、11.79亿港元；小米（1810）、建滔积层板 （1888）、泡泡玛特 （9992）分别遭净卖出13.72亿港元、11.73亿港元、3.91亿港元。