美股半导体股挨沽 纳指挫1% 台积电绩优仍跌3%

美股晶片板块现沽压，拖累大市气氛，费城半导体指数跌3%。道指早段受联合健康集团（UNH）业绩好转上扬，但标指及妇指受压。

道指早段报52740点，升82点；标指报7537点，跌35点；纳指报25994点，跌275点或1.1%。

台积电上调资本开支惹忧虑

台积电（TSM）上季业绩远超市场预期，但股价下跌3%。该集团第二季纯利按年大增77%，同时上调全年资本开支，达600至640亿美元，引发市场对投资成本的担忧。

多只半导体股仍下滑，SK海力士（SKHY）插逾7%；Arm Holdings（ARM）挫逾6%；美光科技（MU）亦跌4%。

失业救济人数按周减8000人

美国劳工部公布截至7月11日止当周，首次申请失业救济人数20.8万人，按周减少8000人，低于市场预期；而首次申领失业救济人数4周均值为21.425万人，按周减少4750人。

专家：晶片股现裂痕 须强劲且可持续反弹

Miller Tabak首席市场策略师兼董事总经理Matt Maley表示，晶片股未来走势仍是股市最关键议题，并指晶片股确实已出现一些明显「裂痕」，认为因此短期内必须出现强劲且可持续反弹，否则将对股市释出真正警示讯号。