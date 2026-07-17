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机械人股去年全数亏损 未盈利企业近年涌港IPO 专家教路「买大唔买细」 惟个别公司势遭淘汰

股市
更新时间：06:00 2026-07-17 HKT
发布时间：06:00 2026-07-17 HKT

自港交所（388）放宽特专科技公司（18C）上市门槛后，本港迎来机械人企业上市潮， 优必选（9880）、越疆科技（2432）、极智嘉（2590）、云迹（2670）、珞石机器人（3752）、仙工智能（6106）及乐动机器人（1236）等先后上市，另有优艾智合、本末科技等排队赴港。这批公司业务涵盖人形机械人、协作机械人、工业机械人、物流及商用服务机械人等，但共同特点是多数仍未盈利。宏高证券投资经理梁杰文及方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》访问时均表示，18C机制虽为未符合传统要求的企业提供融资渠道，惟炒风过后市场耐性有限，最终仍须兑现盈利承诺，否则恐面临淘汰风险。

资料显示，本港已上市机械人公司上市至今仍录得亏损。优必选上市至今仍未扭亏转盈，去年净亏损7.03亿元（人民币，下同），按年有所收窄；云迹及珞石机器人分别蚀2.95亿元及1.79亿元。至于极智嘉、仙工智能、乐动机械人及越疆分别亏损1040.7万元至8353.5万元。（见表）

机械人公司2025财年业绩

股份

净亏损（人民币）

优必选（9880）

收窄至7.03亿

珞石机器人（3752）

收窄至1.79亿

越疆（2432）

收窄至8353.5万

极智嘉（2590）

收窄至1040.7万

云迹（2670）

扩大至2.95亿

乐动机器人（1236）

扩大至6250.1万

仙工智能（6106）

扩大至4706.6万

这轮机械人公司赴港上市潮始于2023年底。优必选于2023年12月以每股90港元挂牌，成为「人形机械人第一股」。其后越疆科技于2024年底上市，2025年开始机械人产业链公司集中向港交所递表，极智嘉、云迹科技亦于年内上市。踏入2026年后，珞石机器人、翼菲科技、仙工智能及乐动机器人等亦完成上市。

18C上市规则屡降上市门槛

机械人公司集中赴港，分析相信与港交所18C章上市规则有直接关系。港交所于2023年3月推出18C章上市规则（特专科技公司上市机制），容许从事新一代讯息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保等领域的企业，即使未能满足主板传统盈利或收入测试，亦可透过18C申请上市。

2024年9月，18C进一步降低门槛，将商业化公司最低市值要求由60亿港元降至40亿港元，未商业化公司则由100亿港元降至80亿港元，为期三年。有分析相信，这是2025年起机械人公司加快赴港上市的重要原因之一。

越疆科技的机械人制作咖啡拉花。(资料图片)
越疆科技的机械人制作咖啡拉花。(资料图片)

有盈利宇树拣内地科创板

与多数港股机械人公司仍亏损不同，内地机械人龙头的宇树科技选择科创板上市。资料显示，宇树科技2025年净利润达5.91亿元人民币，毛利率60.44%，并已获批在科创板上市，拟募资42.02亿元。梁杰文指，赚钱企业选择A股、未盈利企业来港上市，某程度上反映规则差异及行业分化。

未盈利企业部分或被淘汰

对于港股变相承接较多高风险的硬科技资产，梁杰文分析指，18C门槛降低确实增加投资者风险，但同时亦是「机会与风险并存」。他举例指，个别如早前上市的智谱（2513）即使同样处于亏损状态，且上市初期曾短暂跌破发行价，惟受惠AI板块热潮，股价至今累升逾十倍。他坦言，这批未盈利企业最终跑出的比率可能较低，部分或面临淘汰，但只要有一只股份跑出，便能为投资者带来丰厚回报；反之若未能突围，投资者恐血本无归，呼吁散户须小心衡量风险。

港交所本质在争取上市生意

方德证券高级分析师莫灏楠则形容，18C与过往未盈利生物科技公司上市类似，都是为企业提供融资平台，但投资者不能永远只听「梦想」。他表示，初期市场有炒风时，投资者愿意相信行业前景及公司故事，但热潮过后，市场便会进入「赌业绩」阶段。若公司承诺三年后盈利或收支平衡，最终未能做到，股价便可能受压；若成功兑现，估值才有机会维持。

他指出，港交所本质上亦是在争取上市生意，未来不止机械人及生物医药，民营太空、核聚变等新兴科技公司亦可能透过类似制度来港上市，市场会不断重复这个循环。

买大唔买细 优必选较稳阵

谈及板块内的投资部署，两位专家均对未有盈利的二三线股份有所保留，并一致将焦点放在行业龙头优必选。梁杰文表示，投资策略应以「买大唔买细」为主，优必选作为市值最大及资金最充裕的龙头企业，长远能够「挨出头」及取得成功的机会较大。莫灏楠亦直言，目前其他同业「未成气候」，首选仍是优必选，并预期该公司未来有望达致收支平衡。 他又认为，优必选并非太差，未来有机会达致收支平衡。

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