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澜起科技遭南韩检方搜查 涉半导体零部件价格操控 股价泻逾两成

股市
更新时间：17:47 2026-07-16 HKT
发布时间：17:47 2026-07-16 HKT

南韩首尔中央地方检察厅周三（15日）突击搜查澜起科技（6809），日本瑞萨电子（Renesas Electronics）及美国Rambus（RMBS）在南韩的办公室，指三家公司向三星电子，SK海力士及美光（MU）供应半导体零部件的过程中涉嫌操控价格，违反《公平交易法》。受消息影响，澜起科技股价今日暴跌22.95%，收报278.6元。

将从查获手机及文件调查

据韩媒报道，检方在调查中发现，三家公司向三星电子等供应记忆体介面晶片（MIC）时疑似串通压价，因此展开调查。目前将从三家公司南韩办公室查获的高层手机及公司文件，调查三方是否存在交换资讯、串通的具体时间及范围，以及对实际供应价格的影响。

另一方面，澜起科技向地媒表示，公司「正了解相关情况」，并重申一直合规经营，将积极配合韩方调查，目前营运一切正常。对于股价下跌，公司则表示搜查事件是部分原因，同时亦与目前市场表现偏弱有关。

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