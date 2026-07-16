韩国将暂停个股杠杆ETF新上市 最低交易单提升至20股

韩国将暂时停止单一股票杠杆型ETF新产品上市，以遏抑市场波动。当地金融服务委员会周四在声明中表示，该禁令将持续至市场状况稳定为止。当局还将把杠杆型ETF 交易的最低保证金要求（即现金最低帐户余额）从1,000万韩元提高至3,000万韩元（折合约15.9万港元），预计于8月5日实施。

据彭博报道，这项决定是在监管机构、财政部和央行官员会议之后作出的，因当地越来越多的舆论呼声要求当局控制股市波动。

强制培训时数增至3小时

作为改革的一部分，监管机构还将把杠杆型ETF投资者的强制培训时数从2小时提高到3小时，同时将最低交易单位从1股提高到20股。金融服务委员会补充说，如果市场未能稳定，可能会考虑进一步措施。

虽然更严格的规定可能会降低参与度，但一些市场人士表示，这样的取舍可能值得。首尔教保人寿保险公司主动股票管理主管 Jason Minsang Kam 表示，这些措施很可能在某种程度上限制散户投资者对杠杆型ETF的可及性。从散户投资者的角度来看，这些更严格的要求预计将对缓解短期波动产生正面效果。

韩国Kospi指数今日下挫6.3%，SK海力士股价大泻11.5%，三星电子则跌近8.8%。

