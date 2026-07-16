姣婆遇著脂粉客 有需求先有产品｜莫灏楠

韩国政府呢排是非多多，话SK海力士同三星俾人炒到翻天覆地，急升急跌，系因为两倍ETF同衍生工具累事。老实讲，班金融官员真系好意思讲出口，简直低能。

1. 姣婆遇著脂粉客，有需求先有产品

金融机构开门做生意，唔系开善堂。推出两倍ETF同埋各式各样嘅衍生工具，系因为市场有巨大嘅需求。「姣婆遇著脂粉客」，散户想要刺激，机构就提供工具，你情我愿，一拍即合。官员怪产品存在，不如怪埋点解有人想买？

2. 交易所要提升交易量，怪产品系不讲道理

全世界任何一个国家嘅交易所，边个唔想张单愈开愈大？推出更多金融产品、吸引更多资金入市、增加自身市场嘅交易量，呢个系交易所嘅KPI。宜家市场炒到出事，官员就跳出嚟话系产品嘅错，咁点解一开始又批？美股都有一堆杠杆产品，期权期货市场更加活跃。又唔见人地有问题？

3. 泡菜散户 DNA 内建「赌性」

讲到尾，韩国散户赌性强先系根本原因。就算你今日斩脚趾避沙虫，禁晒所有两倍ETF，听日佢哋都一样有办法揾到其他嘢去赌，可能系炒仙股、可能系炒币。工具只系媒介，个赌徒灵魂先系核心。

4. 大赌变李嘉诚：畸形社会逼出嚟嘅赌徒

点解韩国人咁钟意赌？呢个根本系深层次嘅社会问题。大财阀垄断、社会阶级固化，后生仔一早睇透「上流空间近乎零」。反正自己一条贱命，打成世工都买唔起首尔一层楼，不如博一博。正所谓「小赌怡情，大赌变李嘉诚」、「博一博，单车变摩托」。与其话佢哋投机，不如话佢哋系对现实无望而孤注一掷。

5. 赶客去美股，结局一模一样

再讲，宜家SK都有发行ADR（美国存托凭证），你喺本土管得严，班散户咪直接转场去美股市场继续炒啰。美股嘅衍生工具市场仲大、仲活跃、杠杆仲高。结果系点？资金流失之余，最后要爆嘅结局一样会爆，政府根本系自欺欺人。

6. 食得咸鱼抵得渴，Gamma Squeeze 唔系新鲜事

最后讲埋技术层面，衍生工具市场玩到大一加大，触发 Gamma Squeeze 导致正股暴升暴跌，喺边个成熟市场都发生过（例如当年GME事件）。有衍生工具嘅地方，就必然会有呢种游戏规则。「食得咸鱼抵得渴」，投资者落得场就要对自己嘅荷包负责，愿赌服输。

韩国政府宜家就系「头痛医脚，脚痛医头」，政客见到出事就出黎转移视线。自己搞唔好经济、解决唔到阶级问题、又唔教好市民风险管理，出事就第一时间揾金融产品做替死鬼。

莫灏楠