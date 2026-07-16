内地打击非法证券业务 长桥集团指影响不大 「客户非想像般急沽货」

中证监今年5月立案调查长桥证券等3间证券行涉嫌在境内非法经营证券业务，长桥证券母企长桥集团行政总裁兼联合创始人朱亮亮表示，现时此事对集团的影响较少，短期内希望配合中证监，不会在港追求特别大的增长，暂会「稳住」约20万个香港零售证券客户。他称，若在整改的过程中「大家较为舒适」，集团将会重新追求增长。

朱亮亮：短期在港不追求大增长

朱亮亮指出，此事「本身对公司已是结束」，该集团与中证监在过去一年中持续配合，现时只需要配合其要求，即是未来2年内地客户身处内地时不准买入、2年后不准买卖。他续指，若投资者因当局行动而即时清空帐户，相信对市场影响很大，但目前其客户并非如大家想像般急于沽货。

将于美国展业 明年底逾10国营运

中证监在5月公布相关预先告知，他相信，当局在不久的将来会释出最终决定，而未来2年整改周期中，长桥集团要与监管机构持续沟通，兼做好要求，故未必会在未来两年于香港市场制定较大规模的发展目标，又坦言此事的确花费集团很多时间，因而没有很好的精力能够很快管理香港市场。他指，现其客户主要以新加坡为主，另即将在美国展业，明年底将会在逾10个国家营运。

被问及上市，他指「我觉得在合适的时机，为何不呢？」他称，目前没有确切的时间表和尚未确定潜在上市地，但相信最终一定会挂牌，又提及现时公司的规模已超越富途和老虎当时美国上市时规模数倍。他续指，该集团两年前已扭亏为盈，兼连续两年赚钱，故暂没有融资需求。

机构业务「有信心战胜富途」

长桥业务之一是向约100个机构客户提供交易系统服务，今年目标为增长50%。他表示，现时离达成目标的进展超越预期，又指现时是客户主动寻找长桥，虽然富途在此领域于2、3年前领先很多，但近年每年收窄差距，扬言「有信心战胜富途」。

香港开店计划方面，他称会如期进行，荃湾和旺角门店分别于7月和年末展业，而位于铜锣湾最大的旗舰店，将会打造成类似纽约时代广场般有大型LED广告版，因政府审批需时，或将于年底或明年首季完工，另中环、沙田、机场等都是潜在门店选址。至于新加坡首个门店将于9月开幕，同样想开设8间，惟因选址困难等而受阻。他补充，投资者对于店舖的喜欢程度超乎公司想像，兼有助提升客户的黏性和留存率，当时开店时并非想回本，更多是作为品牌推广，因为购买广告版亦需要成本，倒不如开店，又透露平均店舖1年内回本。

Longbridge AI全球陆续推服务

长桥集团昨日在新加坡推出首个AI原生投资平台「Longbridge AI」，并将相继于美国、亚洲等市场推出。该集团又宣布拟成立AI Lab，与业界共同探索AI在投资研究、风险管理及人机协作等范畴的最佳实践。长桥集团行政总裁兼联合创始人朱亮亮表示，该公司去年成立AI团队，现有近100人，坦言投资和团队规模「没有limit（上限）」，对公司来说，现在是最好发展AI的时机。

朱亮亮指出，公司在AI方面已领先同行逾12个月，并较通用AI助手更加了解投资、证券市场等领域。他提及，由于合规问题，Longbridge AI服务会在全球脱离其证券持牌部分发展，即是销售AI服务，但不提供证券服务。

芝加哥期权交易所（Cboe）市场数据与分析总监Samuel Zou表示，留意到自疫情以来，零售投资者的交易量显著增长，当中并不仅限于股票交易。他称，Cboe作为全球最大的期权交易所，过去6年的交易量逐年创新高，其中零售交易的贡献最大，主要得益于AI工具，使散户能够接触到复杂的金融工具。他又认为，交易所的责任在于与生态系中的合作伙伴紧密协作，确保在开发AI工具时充分考虑产品特性。

微软亚太区数字原生战略合作负责人Chen Li认为，成功的企业应采用可信赖的资料库和安全基础设施，并建立内部治理与合规流程，以确保各符合美国、欧洲乃至全球各地的法规要求。在进行重大的财务投资决策时，人工审批或监督仍是必须。

记者邓唐文新加坡报道