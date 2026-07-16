嘉利靓数 分段收集｜唐牛午市攻略

嘉利国际（1050）最新公布季度数据，未经审核综合收入按年上升35%，其中伺服器机壳收入增长63%，人工智能相关产品占比，由3月底的12%提升至6月底的20%，收入更按年劲升7倍，主要受惠2025/26年下半年开批量交付后，专用集成电路相关伺服器产品的持续扩产及出货增加所推动。集团亦预告，今季开始向另一家领先人工智能公司，就一款人工智能交换器相关产品进行出货。

近日人工智能相关股份，大部份由高位回落不少，嘉利国际亦不例外，但投资价值却因此浮现，现价预测市盈率仅9倍，息率回升至3厘楼上，耐心分段吸纳，等候财息兼收。

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