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港股能50日线企稳与否 仍有待观察｜古天后

股市
更新时间：11:01 2026-07-16 HKT
发布时间：11:01 2026-07-16 HKT

7月16日，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势颇大。光刻机巨头艾司摩尔（ASML）业绩印证人工智能（AI）投资热潮持续，但市场对AI行业前景仍有疑虑，未能为晶片股带来支持，但传统大型科技股受捧，纳指七雄除Tesla外，普遍上升，资金转炒老登股。最新数据显示美国通胀压力较市场预期温和，除内存股表现较差外，美股反复做好。

道指高开95点后，升幅一度扩至315点，高见52823，其后曾温和倒跌79点，低见52428，道指收市报52658，升150点或0.29%；标指升28点或0.38%，报7572；纳指升162点或0.62%，报26269；费城半导体指数滑落2.08%，报12398。 受SpaceX首度跌穿135美元首次公开招股（IPO）发行价的消息拖累，纳指七雄中，只有Tesla表现较差。 晶片巨头Nvidia股价一度下挫2.7%，收市转升0.3%，英特尔（Intel）跌4.4%，美光跌8%。

其他科技股中，苹果公司和微软分别涨4%和2.8%，苹果为升幅最大道指成份股，并创即市和收市历史新高，市值增至4.81万亿美元，阿里巴巴（9988）称旗下千问AI将整合至苹果智能系统中，供中国用户使用；Alphabet跟亚马齐齐升3%；电脑生产商戴尔（Dell）急跌近一，思科下跌4.5%，为表现最差道指成份股。业绩股表现不一，摩根士丹利上季股票交易业务收入胜预期，股价升0.3%；贝莱德上季管理资产规模首次突破15万亿美元，股价飙6.6%；强生上季医疗设备销售表现欠佳，股价跌2.7%。SpaceX收市跌0.6%，报135.27美元，盘中一度低见132.15美元，跌近3%。

「股神」亲自主导Alphabet投资 承认买得太迟

「股神」巴菲特接受CNBC访问时披露，佢本尊主导巴郡对Alphabet嘅投资，反映佢支持公司增加AI开支的策略。佢直言，过去Alphabet仍处于轻资产营运模式并受到市场追捧时，错过投资机会，系佢嘅一个错误。巴菲特又称，其接班人、现任巴郡舵手Greg Abel唔会作出任何未经佢同意嘅重大决策。

美国6月PPI按年升幅由5月份的6%，意外放缓至5.5%，市场原预期为6.2%；按月更跌0.3%，有别于预期维持不变。期内唔包括食品及能源的核心PPI按年涨幅4.7%，低过预期的5.1%；按月上升0.2%，亦低于预期升0.3%。数据公布后掉期市场显示，联储局7月份加息机率由日前近50%，降至约12%。美国10年期债息一度跌4.9个基点，至4.536厘；对息口敏感嘅2年期债息曾跌7.1个基点，至4.122厘。

联储局主席沃什周三转到参议院银行委员会作证，提到AI主导的物价影响不一定具通胀效果，又指AI投资短期有利就业。同日，纽约联储银行总裁John Williams表示，目前利率正处于带领通胀回复到当局2%目标良好位置，通胀毫无疑问仍过高，但有迹象显示通胀或已见顶，应会喺未来数季逐步下降。美汇指数曾跌0.56%，报100.35；日圆涨0.22%，高见161.9兑每美元。

港股昨日升势持续，恒指高开210点，午后一度升幅扩大至逾400点，但50日线前遇阻力，收市升340点，报收24681点。不过成交额3042亿元，未能完全配合升势。至夜期时段，升幅进一步扩大，夜期曾逼近25000点水平，高见24958，其后升势回顺，回落至24800水平，今早黑期亦于24800点水平徘徊。恒指今日预高开，再度挑战50日线。踏入7月份以嚟，由于市场对人工智能AI股前景疑虑增加，资金正逐步流向传统科网股及生科股等，支持恒指由上月低位持续反弹。

不过，港股自6月底位反弹至今，已累计反弹逾2000点，即使成功挑战50日线甚至25000至25200关，短线调整压力已增加，24800点至25000点能否企稳仍有待观察。如恒指于短线超买下调整，下方首个支持为50日线约24791点，下一支持为已突破嘅下降轨顶部24500点亦接近5日线24470点。重要支持为10日线约24104点及20日线约23725点。后市要保持反弹，23700点支持不容有失。

古天后

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