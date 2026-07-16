环球芯片股跌势蔓延 日韩股重挫 港股获科网力撑恒指重上25000关｜港股收市

环球存储晶片股暴跌，拖累日韩股市现「小股灾」，惟港股则在科网股走强的带动下，表现一枝独秀，恒指高开高走，重返25000关收市，全日收报25008点，升327点，为上月5日以来最高。恒指已连升5日，累升978点。「七翻身」以来，恒指累升2127点，距离收复「六绝月」2301点失地，仅不足200点。

韩国加息兼监管风暴 韩指较最高位累跌27%

亚洲主要股市当中，韩国时隔逾三年以来，加息0.25厘，加上外电引述消息报道，南韩针对个股杠杆ETF的监管措施快将出台，韩国综合指数周四一度急跌7.6%，全日收市仍跌463点或6.4%，收报6820点；以该收市水平计，韩国综合指数较上月历史高位9385点，大跌27.3%。重磅股SK海力士大跌11.5%；三星电子泻8.8%。日经225指数亦大跌1915点或2.8%，收报66835点；台湾加权指数微跌6点或不足0.1%，收报45624点；内地上证指数跌73点或1.9%，收报3882点。

恒指五连升 累涨过千点

港股方面，恒指高开144点，随著以阿里巴巴（9988）为首的一众重磅科网股升幅扩大，恒指最多升540点，尾市稍微回顺，最终企稳25000关收市，收报25008点，升327点。国指收报8318点，升133点；科指收报4834点，升93点。大市成交增至3228亿元，本月以来成交均维持于3000亿元水平。北水再流入50.40亿元，连续第4日流入。

内地AI备案名单出炉 科网股大升

中国网信办周三晚发表七款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案名单，包括苹果、小米、华为等手机，消息刺激科网股股价急升。阿里巴巴旗下大模型阿里千问将作为AI能力集成至「Apple智能」，阿里巴巴扬3.1%，收报116.9元，单股贡献大市超过55点；榜上有名的小米（1810）急升6.3%，收报27.5元；传百度（9888）亦将为中国iPhone用户开发AI搜索功能，百度涨2.6%，收报110.3元；腾讯（700）走高2.1%，收报484元；美团（3690）向上4.6%，收报87.2元。快手（1024）扬5%，收报46.92元。

AI硬件股重挫 澜起科技涉价格操控调查暴跌23%

AI硬件股跟随外围逆市挨沽，南方两倍做多海力士（7709）大跌21.3%，收报56.48元；南方两倍做多三星电子（7747）泻19.7%，收报83元；中芯国际（981）跌1.4%，收报75.2元；华虹半导体（1347）泻7%，收报157.4元；建滔积层板（1888）挫13.2%，收报48.96元；长飞光纤光缆（6869）走低6.1%，收报146.8元。澜起科技（6809）传出涉及晶片操控价格行为，其在南韩的办事处遭搜查，股价大跌23%，收报278.6元。

另外，大模型股智谱（2513）泻9.3%，收报1548元，为表现最差科指成分股；MiniMax（100）下滑1.8%，收报256元。

消费和汽车股齐发力

消费股有炒作，泡泡玛特（9992）创办人兼主席王宁探访苹果位于美国矽谷总部Apple Park，泡泡玛特（9992）扬6.9%，收报168.1元，为表现最佳蓝筹股；海底捞（6862）向上4.4%，收报11.87元；布鲁可（325）大升7%，收报50.1元；毛戈平（1318）涨2.7%，收报55.35元；蜜雪集团（2097）升3.7%，收报226.8元。

中汽协正式发布《中国汽车行业整车成本计算规则》，整治无序价格竞争，汽车股造好，小鹏（9868）拟于明年推出人形机械人，股价向上7.6%，收报56.55元；吉利（175）涨5.4%，收报19.39元；理想汽车（2015）涨3.3%，收报50.4元；比亚迪（1211）扬4.6%，收报90.95元。

个股方面，传长和（001）副主席霍建宁在完成对电讯、港口和零售资产的出售和分拆后将退休，长和逆市跌1.7%，收报70.45元。

迈富时（2556）发盈喜，由于全栈Token工厂战略落地，上半年纯利同比最多增近5倍，股价急升30.6%，收报41元。

李泽铭：短期上试25300点有阻力

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，港股周四表现跑赢外围，主要由于全球AI相关新型科技股遭遇资金流出、并转流入估值更低、更偏传统的港股科技股，加上港股今年整体跌幅较大，现出现技术性反弹。他续指，现时内地经济数据GDP面临下行压力，经济基本面疲弱，预期港股现时的强势多为技术性反弹，并非转势，料恒指短期内上试25300点暂有阻力，24200点料有支持。

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在科技股带领下，港股今早重上二万五水平。恒指今早高开143点，升幅最多曾扩大至507点，高见25188点，中午收报25157点，升476点或1.93%，成交1780.51亿元。科指半日升145点或3.08%，报4886点。

小米（1810）及快手（1024）齐升逾6%；美团（3690）升近5.3%；阿里巴巴（9988）升4.7%；百度（9888）升3.9%，该公司传为中国iPhone用户开发AI搜索功能。腾讯（700）则升3.1%。不过联想（992）逆市挫3.8%。

消费股造好，泡泡玛特（9992）升6.1%；海底捞（6862）升近4.4%；老铺黄金（6181）升1.2%。

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0930：美国6月上游通胀低过预期，美股三大指数周三反复造好，道指收市报52658点，升150点或0.29%；标指升28点或0.38%，报7572点；纳指升162点或0.62%，报26269点；反映中国概念股表现的金龙指数升2.92%，报6284点。

传统科技股受捧，苹果即市及收市均创历史新高，收市升4%，报327.5元；Alphabet升3.2%；亚马逊升3%；微软升2.8%，英伟达升0.3%。

存储晶片股暴跌，美光科技、闪迪均跌逾8%；SK海力士跌9%。SpaceX股价连续第四个交易日下跌，一度跌至133美元，跌穿135美元的发行价，收市跌0.6%，报135.27元。

港股方面，恒指今早高开143点，报24825点。阿里巴巴（9988）升2.4%，报116.2元，旗下千问将整合至苹果中国用户的Apple Intelligence。腾讯（700）升0.8%；美团（3690）升1.2%。

北水动向方面，周三净买入港股133.64亿港元。阿里巴巴(9988)、腾讯控股(700)、智谱(2513)分别获净买入30.91亿港元、18.06亿港元、15.4亿港元；盈富基金(2800)、中芯国际(981)、小米集团(1810)分别遭净卖出13.29亿港元、6.53亿港元、4.61亿港元。