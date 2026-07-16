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恒指高开143点 阿里巴巴升逾2% 千问将整合至苹果手机｜港股开市

股市
更新时间：09:31 2026-07-16 HKT
发布时间：09:29 2026-07-16 HKT

美国6月上游通胀低过预期，美股三大指数周三反复造好，道指收市报52658点，升150点或0.29%；标指升28点或0.38%，报7572点；纳指升162点或0.62%，报26269点；反映中国概念股表现的金龙指数升2.92%，报6284点。

传统科技股受捧，苹果即市及收市均创历史新高，收市升4%，报327.5元；Alphabet升3.2%；亚马逊升3%；微软升2.8%，英伟达升0.3%。

存储晶片股暴跌，美光科技、闪迪均跌逾8%；SK海力士跌9%。SpaceX股价连续第四个交易日下跌，一度跌至133美元，跌穿135美元的发行价，收市跌0.6%，报135.27元。

港股方面，恒指今早高开143点，报24825点。阿里巴巴（9988）升2.4%，报116.2元，旗下千问将整合至苹果中国用户的Apple Intelligence。腾讯（700）升0.8%；美团（3690）升1.2%。

北水动向方面，周三净买入港股133.64亿港元。阿里巴巴(9988)、腾讯控股(700)、智谱(2513)分别获净买入30.91亿港元、18.06亿港元、15.4亿港元；盈富基金(2800)、中芯国际(981)、小米集团(1810)分别遭净卖出13.29亿港元、6.53亿港元、4.61亿港元。

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