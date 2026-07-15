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美6月PPI回落兼低预期 道指早段升近200点 明星股造好

股市
更新时间：22:50 2026-07-15 HKT
发布时间：21:51 2026-07-15 HKT

美国6月上游通胀低过预期，美股持续造好，道指升近200点。

道指报52694点，升186点；标指7557点，升14点；纳指26145点，升38点或0.2%。

苹果微软升3%

大型科技公司向上，苹果（AAPL）及微软（MSFT）升3%，Google母企Alphabet（GOOG）及亚马逊（AMZN）升逾2%。Nvidia（NVDA）及SpaceX（SPCX）则倒跌不足1%。

美6月PPI升5.5% 核心PPI低预期

美国6月最终需求生产物价指数（PPI）按年上升5.5%，显著低于预期的上升6.2%；按月下降0.3%，亦低过预期。至于扣除食品和能源的最终需求PPI按年上升4.7%，按月上升0.2%，均低过市场预期。

专家：油价回落影响广泛

金融智库Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli表示，能源在物价降温中扮演了关键角色，目前放缓趋势相当广泛，遍及多个商品类别，令投资人松一口气。但他指出，联储局判断的经济情况尚未脱离险境，近日油价重新走强，而且AI亦正显著推升通胀。 

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