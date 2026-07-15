星展不再预期美国今明两年减息 料中港股市明显分化 A股跑赢H股

星展银行2026年第三季度投资展望报告指出，地缘政治局势与AI投资热潮，正带动全球步入新一轮资本开支超级周期，并加剧通胀上行风险。星展预期，美国联储局今年内将不会减息，2027年亦可能维持利率不变。该行对股债整体维持「中性」看法，建议投资者采取「杠铃策略」（Barbell Strategy）平衡风险，并在亚洲市场中特别看好受惠于高端制造业转型的A股及具备AI供应链优势的台湾股市。

联储局政策转鹰派或中性

星展指，过去18个月全球政治预期与政策结果差距扩大，中东冲突导致能源价格长期高企，加上美国国防及财政扩张，令经济更容易受通胀影响；同时，AI热潮带动基础设施、电子零件及电力需求急升，构成短期通胀压力。星展指，在此背景下，全球主要央行已转向较鹰派或中性的货币政策。

H股较多互联网及零售企业 表现将跑输

星展对亚洲（日本除外）给予「增持」评级，并预期中港股市将出现明显分化。星展香港投资总监办公室（北亚区）投资策略师林子轩解释，中国总体经济趋稳，科技硬件及电力设备出口强劲，由于A股指数构成中，硬件科技占比较重，且更受惠于中国高端制造业转型的国策支持，A股在投资组合中能发挥分散风险的作用，故评级为「增持」；相对而言，H股因包含较多受本土内需疲弱影响的互联网及零售企业，表现料受拖累。该行补充，H股部分近期上市的硬件企业表现依然强劲，因此对H股需采取精挑细选的策略。

美股评级上调至「看好」 AI建设趋势未变

股票配置方面，星展对美股维持「中性」至「看好」。林子轩解释，近期美股升市高度集中于AI板块，导致投资者持仓过于拥挤，而市场近期开始关注大型云端服务供应商（Hyperscaler）的投资回报率（ROI）及资本支出强度，例如Meta早前表示将释出部分多余运算能力，引发资金轮动至非硬件板块。不过星展强调，AI基础设施建置的趋势依然存在，该行仍坚定看好上游硬件及「卖铲企业」（Pick-and-Shovel）。

韩股评级「中性」 低于区内市场

至于台韩股市，星展对台湾股市给予「增持」评级，主因台湾科技生态系统完善，能直接受惠于大型云端服务商的持续支出。相反韩国股市则维持「中性」评级，星展指出韩国市场的散户投资者持仓比例较高，且过度暴露于记忆体市场风险中，在考虑整体市场结构下态度相对谨慎。

而黄金方面，星展认为，尽管短期受通胀及息口影响走势波动，但在去美元化等结构性因素下，黄金仍有望重新发挥避险资产的效用。