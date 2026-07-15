韩国总统李在明坦承股市不稳 「杠杆ETF引发争议」 券商拟大增按金门槛至26万遏炒风

据报南韩总统李在明表示周三在首尔与政府高层举行的政策会议上表示，「国内股市相当不稳定。事实上，由于股市在如此短时间内经历了史无前例的急升，因此需要时间和经历反复波动才能企稳。」李在明又承认最近杠杆ETF引发了争议，并敦促金融监督院和韩国交易所的负责人迅速解决问题，制定后续应对措施。另外，据《韩国先驱报》报道，南韩券商业界同意收紧单一股票杠杆ETF的投资者保护规则，因追踪三星电子及SK海力士的2倍杠杆ETF近期被批评加剧韩股波动。韩国金融投资协会周二召集主要券商行政总裁举行紧急会议，检讨相关产品对市场的影响，并讨论由业界主导的应对措施。

各券商原则上同意提高最低存款要求，以限制散户过度杠杆。其中一项方案，是将门槛由现时1,000万韩元，大幅提高至5,000万韩元（约由5.3万港元升至26万港元）。

业界亦同意，未来将根据投资者年龄及投资组合，提供更具针对性的风险警示，同时扩大投资者教育，让投资者更清楚了解产品的产品结构及风险。

忧两大晶片商杠杆产品加剧大市波动

三星电子及SK海力士2倍杠杆ETF于5月27日上市，原意是吸引本地投资者由海外市场回流。不过，散户需求强劲，反而引发市场忧虑，认为相关产品正在加剧韩国综合指数的波动。

韩国资本市场研究院估计，自5月推出以来，相关ETF每日产生的再平衡交易规模介乎7,000亿至2.1万亿韩元。业界今次亦同意，将更平均地分散再平衡及对冲交易，减少临近收市时段出现集中买卖压力。

目前券商及资产管理公司已披露产品风险、发出投资警示，并避免积极推广相关产品。不过，由于市场需求远超最初预期，业界认为需要进一步加强保障。相关措施的具体细节，包括何时生效，以及较高存款要求会否适用于现有投资者，仍未有最终决定。

业界倡进一步收紧

有业界人士则认为，规则仍需进一步收紧，包括最低存款应只接受现金，而不应把股票持仓计入门槛，否则会削弱提高门槛的作用。亦有人建议，监管机构应加强投资者教育，并禁止资产管理公司为单股杠杆产品进行广告或推广。