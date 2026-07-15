韩券商拟收紧单股杠杆ETF规管 按金门槛大增至26万

据《韩国先驱报》报道，南韩券商业界同意收紧单一股票杠杆ETF的投资者保护规则，因追踪三星电子及SK海力士的2倍杠杆ETF近期被批评加剧韩股波动。韩国金融投资协会周二召集主要券商行政总裁举行紧急会议，检讨相关产品对市场的影响，并讨论由业界主导的应对措施。

各券商原则上同意提高最低存款要求，以限制散户过度杠杆。其中一项方案，是将门槛由现时1,000万韩元，大幅提高至5,000万韩元（约由5.3万港元升至26万港元）。

业界亦同意，未来将根据投资者年龄及投资组合，提供更具针对性的风险警示，同时扩大投资者教育，让投资者更清楚了解产品的产品结构及风险。

忧两大晶片商杠杆产品加剧大市波动

三星电子及SK海力士2倍杠杆ETF于5月27日上市，原意是吸引本地投资者由海外市场回流。不过，散户需求强劲，反而引发市场忧虑，认为相关产品正在加剧韩国综合指数的波动。

韩国资本市场研究院估计，自5月推出以来，相关ETF每日产生的再平衡交易规模介乎7,000亿至2.1万亿韩元。业界今次亦同意，将更平均地分散再平衡及对冲交易，减少临近收市时段出现集中买卖压力。

目前券商及资产管理公司已披露产品风险、发出投资警示，并避免积极推广相关产品。不过，由于市场需求远超最初预期，业界认为需要进一步加强保障。相关措施的具体细节，包括何时生效，以及较高存款要求会否适用于现有投资者，仍未有最终决定。

业界倡进一步收紧

有业界人士则认为，规则仍需进一步收紧，包括最低存款应只接受现金，而不应把股票持仓计入门槛，否则会削弱提高门槛的作用。亦有人建议，监管机构应加强投资者教育，并禁止资产管理公司为单股杠杆产品进行广告或推广。