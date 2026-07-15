港股反弹持续 留意力度正减弱｜古天后

7月15日，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，初时部份地区雨势颇大。美国公布CPI，6月份通胀升3.5%，放缓速度快过预期，缓解联储局加息压力，美股周二回稳，当中以科技股反弹较明显，除咗IBM因为销售逊预期，股价狂插两成有突，收市跌25.2%，亦为至少1968年以来单日最伤，市值蒸发690亿美元，系表现最差道指成份股，拖累道指裂口低开452点。其后道指喺银行股带动下，倒升最多196点，高见52695，收市道指反复仅升9点，报52508；标指升28点或0.38%，报7543；纳指升322点或0.9%，报26107。

调查：半导体股好仓为最挤拥交易

高盛今年第二季盈利按年升逾84%，超出市场预期，股价升9%，为升幅最大道指成份股；摩根大通及美国银行业绩后股价分别升2.5%和1.9%，同样公布业绩嘅花旗则跌5.3%。南韩记忆晶片巨头SK海力士(SK Hynix)美国预托证券(ADR)创即市及收市历史新高，收市升27.3%报193.92美元，盘中最高曾见194.8美元；Nvidia升4.1%，美光科技(MU)升4.9%，英特尔攀升4.5%。美国银行每月调查显示，环球基金经理现金水平从上月4.1%降至3.6%极低水平，一般视为市场警号，美股持仓则升至2024年12月以来高位；82%受访者认为半导体股好仓为最挤拥交易。

美国联储局主席沃爷出席众议院金融服务委员会听证会，佢表示当局对持续高通胀「零容忍」，坚定承诺恢复物价稳定，提到如果采取正确政策，过去5年通胀急升情况将成为历史。经济方面，沃爷指美国经济以稳固步伐扩张，劳动市场大致平稳，名义工资稳定地增长。人工智能(AI)相关设备及软件需求，推动商业投资，当局关注其对通胀和劳动市场影响。

美国劳动统计局(BLS)公布6月份消费物价指数(CPI)，按年升幅从5月4.2%放慢至3.5%，低过预期升3.8%，按月更自2020年以来首录跌幅，下降0.4%，跌幅大过估算嘅0.1%，期内撇除食品及能源核心CPI按年增幅，亦由5月2.9%放慢到2.6%，涨幅较预期的2.8%温和，按月维持不变，低过5月及预期增长0.2%。数据公布后，美国10年期债息一度大幅回落10.24个基点，报4.5213厘，对息口较敏感嘅2年期债息急降13.84个基点，至4.143厘；利率掉期市场显示，联储局本月加息的机会率从原先超过40%，降至约20%。减息预期降温下，美汇指数一度回落0.62%，报100.607，日圆涨0.52%，报161.61兑每美元。

短线挑战50日线24836机会大

港股昨日先跌后回升，早段恒生指数低开32点后，一度跌311点至23902低位，但午后拗腰倒升，一度升222点见24436高位，收市升幅收窄至127点，报24340，成交额3129亿元，北水持续流入。至夜期时段，美国公布CPI数据较预期温和，市场对加息忧虑降温，夜期一度升至24600水平，其后回顺至24400水平，今早黑期亦于24400水平徘徊，料今早大市略为高开。港股踏入7月以嚟，持续反弹，虽然升至24000水平后，动力有所减弱，但恒指已超过三个交易站稳于20日线(23711)水平，5日线(24191)亦已升穿10日线(23735)及20日线，发出短线黄金交叉讯号，暂时形态上仍利好，料短线向上挑战50日线(24836)机会甚大，目前日线保力加通道顶部约24893亦接近50日线，周线保力加顶约于25083，估计24800-25000有一定阻力，反弹至该水平后，有机会进行整固，甚至回测支持位，届时首个支持将会上移至10个月线约24300水平。目前下方首个支持为24150-24200，亦为5日线及30日线所在，下一支持为24000心理口，下一重要支持为23700-23800亦为10日及20日线所在。港股要延续见底回升势头，23700关不容再失。

古天后