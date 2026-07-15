Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开210点 晶片股受惠外围急升 长飞光纤发盈喜飙逾14% | 港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-07-15 HKT
发布时间：09:25 2026-07-15 HKT

美国6月未季调CPI按年升幅放缓至3.5%，6月季调后CPI按月录得下降0.4%，为六年来首次录得回落，数据亦降低市场对联储局即将加息的预期。联储局主席沃什周二在国会作证时表示，过去五年的通胀飙升将成为过去式。 

美股三大指数集体高收，道指升10.02点或0.02%，报52508.66点；纳指升233.83点或0.90%，报26107.01点；标普500指数升28.55点或0.38%，报7543.89点。

SK海力士ADR急升逾27% 

储存板块回升，闪迪及美光科技升约5%，SK海力士ADR大涨27.2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.1%。

亚太区市场方面，日经225指数开市升0.4%，报67989.74点。韩国综合股价指数（KOSPI）开市升3.3%，至7082.91点，当中SK海力士及三星电子目前分别升11.34%及5.7%。

港股方面，恒指今早高开210点，开报24551点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升3.79%；腾讯（700）升3.42%；百度（9888）升1.32%；小米（1810）、京东（9618）平开；美团（3690）跌0.32%。

受惠于外围存储概念股集体上升，本港晶片股集体高开，兆易创新（3986）升7.33%；ASMPT（522）升5.15%；天数智芯（9903）升4%。

个股方面，长飞光纤光缆（6869）升逾14%，公司发盈喜，预期2026年上半年纯利较去年同期增长711%至914%。 

北水净买入近110亿 

北水动向方面，周二净买入港股109.97亿港元。智谱（2513）、网易（9999）、快手（1024）分别获净买入29.89亿港元、28.7亿港元、14.6亿港元；美团（3690）、建滔积层板（1888）、小米集团（1810）分别遭净卖出5.58亿港元、2.73亿港元、4,262万港元。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
DSE放榜2026状元名单．持续更新︱香港华仁书院状元患先天眼疾 视力余不足一成无碍取佳绩
社会
1小时前
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛。路透社、美联社
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
足球世界
4小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
3小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
17小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
23小时前
路透社
世界杯2026｜十六强出局后仅一球员乘专机返国 巴西总统卢拉批国家队「丢架」
即时国际
8小时前
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
01:24
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
影视圈
17小时前
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
影视圈
17小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
2026-07-14 06:00 HKT
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
19小时前