恒指高开210点 晶片股受惠外围急升 长飞光纤发盈喜飙逾14% | 港股开市

美国6月未季调CPI按年升幅放缓至3.5%，6月季调后CPI按月录得下降0.4%，为六年来首次录得回落，数据亦降低市场对联储局即将加息的预期。联储局主席沃什周二在国会作证时表示，过去五年的通胀飙升将成为过去式。

美股三大指数集体高收，道指升10.02点或0.02%，报52508.66点；纳指升233.83点或0.90%，报26107.01点；标普500指数升28.55点或0.38%，报7543.89点。

SK海力士ADR急升逾27%

储存板块回升，闪迪及美光科技升约5%，SK海力士ADR大涨27.2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.1%。

亚太区市场方面，日经225指数开市升0.4%，报67989.74点。韩国综合股价指数（KOSPI）开市升3.3%，至7082.91点，当中SK海力士及三星电子目前分别升11.34%及5.7%。

港股方面，恒指今早高开210点，开报24551点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升3.79%；腾讯（700）升3.42%；百度（9888）升1.32%；小米（1810）、京东（9618）平开；美团（3690）跌0.32%。

受惠于外围存储概念股集体上升，本港晶片股集体高开，兆易创新（3986）升7.33%；ASMPT（522）升5.15%；天数智芯（9903）升4%。

个股方面，长飞光纤光缆（6869）升逾14%，公司发盈喜，预期2026年上半年纯利较去年同期增长711%至914%。

北水净买入近110亿

北水动向方面，周二净买入港股109.97亿港元。智谱（2513）、网易（9999）、快手（1024）分别获净买入29.89亿港元、28.7亿港元、14.6亿港元；美团（3690）、建滔积层板（1888）、小米集团（1810）分别遭净卖出5.58亿港元、2.73亿港元、4,262万港元。