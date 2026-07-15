恒指升340点 科网股领涨 美团升半成 药股抽升 专家料上试两万五｜港股收市

美国消费价格指数（CPI）回落，削弱加息预期，环球投资气氛回暖。恒指延续升势高开高走，在大型科技股走强及内地公布经济数据带动下，一度升逾430点，收市报24681点，升340点或1.4%。恒指四连升，累涨651点或2.7%。大市成交3042亿元；北水净流入133.64亿元，连续第三日净流入。

恒指高开211点后，在内地公布GDP及「三头马车」数据后升幅扩大，午后高位整固，恒指收升340点，报24681点。国指升81点或1%，收报8184点。科指一度涨逾2%，收升61点或1.3%，报4740点。

腾讯升4% 阿里扬2%

重磅科网股回暖助大市上涨，美团（3690）升5.3%，收报83.4元；腾讯（700）升3.9%，收报474元；阿里巴巴（9988）升2.3%，收报113.4元；快手（1024）升2.1%，收报44.7元；京东（9618）升1.7%，收报115.7元；日前遭瑞银、大摩等大行下调目标价的百度（9888）反弹1.4%，收报107.5元；网易（9999）升0.4%，收报202.6元。但小米（1810）逆市跌0.7%，收报25.86元。

据报内地AI大模型DeepSeek已开始筹备内地上市工作，AI大模型股智谱（2513）受带动升6.7%，收报1707元；MiniMax（100）升13.3%，收报260元；商汤（020）升2.3%，收报1.35元。

中芯跌近3% 蓝筹最弱

晶片股回调，中芯（981）跌2.6%，收报76.3元，是表现最弱蓝筹股；华虹宏力（1347）跌1.3%，收报169.3元；英诺赛科（2577）跌2.1%，收报49.26元；上海复旦（1385）跌1.4%，收报28元。PCB概念股亦回软，中国建材（3323）大跌11.9%，收报3.79元；鼎泰高科（1377）跌6%，收报416.6元；建滔积层板（1888）跌3.3%，收报56.4元；胜宏科技（2476）挫3.1%，收报236.2元。

昭衍新药盈喜后飙24%

生科股、医药股强势，昭衍新药（6127）发盈喜后飙23.8%，收报27.48元，该公司预期上半年纯利增长最多13.8倍。信达生物（1801）升7.8%，收报97.05元，是表现最好蓝筹股；药明康德（2359）升4.4%，收报165.1元；石药集团（1093）升3.9%，收报8.43元；药明生物（2269）升3.5%，收报39.54元；中国生物制药（1177）升2.3%，收报5.23元。

黄金价格回落令黄金股大跌，灵宝黄金（3330）跌5.5%，收报15.24元；赤峰黄金（6693）跌5.1%，收报27.38元；中国黄金国际（2099）跌4.2%，收报142.5元。

多家中资券商近日发布盈喜，中信证券（6066）涨5.6%，收报12.3元；中金（3908）涨5.2%，收报22.22元；国泰海通（2611）涨3.8%，收报15.14元；招商证券（6099）涨2.8%，收报16.37元。

伍礼贤：港股到阻力或震荡整固

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，市场对第二季内地GDP数据不及预期已有提前预判，经济数据偏弱反而令资金押注宏观刺激政策落地，利好股市风险情绪修复，料短期恒指反弹目标区间落在24800至25000点，上试阻力后料出现震荡整固走势。他续指，港股下半年中长期行情乐观，恒指有望挑战28000点。

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港股今早高开210点后，升幅持续扩大。截至中午，恒指报24695点，升354点或1.46%，成交额1,747.8亿；科指报4744点，升64点或1.39%。

重磅科网股成为升市主力，ATM集体上涨，美团（3690）半日升4.55%，报82.8元，贡献恒指30点；腾讯（700）升3.38%，报471.6元，贡献66点；阿里巴巴（9988）升2.98%，报114.1元，贡献52点。快手（1024）升2.51%；京东（9618）升1.58%；百度（9888）升1.13%；小米（1810）跌0.84%。

创新药板块受捧

创新药板块集体上涨，信达生物（1801）升9.72%至98.8元，成表现最好蓝筹，主要因与Spero就IBI355达成独家许可协定；中国生物制药（1177）亦紧随其后，升6.26%至5.43元，该公司旗下新药TRD205被中国国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗药物名单。昭衍新药（6127）发盈喜，料上半年纯利较去年同期增1377%，股价大涨21.53%。

晶片股高开低走

AI硬件及半导体股早段曾受外围记忆体股反弹带动高开，但其后承接不足。兆易创新（3986）跌3.34%；中芯国际（981）半日跌2.17%；华虹半导体（1347）跌3.09%，惟南方两倍做多海力士（7709）大涨24.11%。

银行股方面，汇丰（005）股价一度升2.42%至156.3元，创历史新高，中午收报155.5元，升1.9%；渣打（2888）半日升2.18%，报224.8元。

受惠于DeepSeek希望开启新一轮融资，大模型双雄集体上涨，MINIMAX（100）升14.96%，智谱（2513）升8.75%。

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美国6月未季调CPI按年升幅放缓至3.5%，6月季调后CPI按月录得下降0.4%，为六年来首次录得回落，数据亦降低市场对联储局即将加息的预期。联储局主席沃什周二在国会作证时表示，过去五年的通胀飙升将成为过去式。

美股三大指数集体高收，道指升10.02点或0.02%，报52508.66点；纳指升233.83点或0.90%，报26107.01点；标普500指数升28.55点或0.38%，报7543.89点。

SK海力士ADR急升逾27%

储存板块回升，闪迪及美光科技升约5%，SK海力士ADR大涨27.2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.1%。

亚太区市场方面，日经225指数开市升0.4%，报67989.74点。韩国综合股价指数（KOSPI）开市升3.3%，至7082.91点，当中SK海力士及三星电子目前分别升11.34%及5.7%。

港股方面，恒指今早高开210点，开报24551点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升3.79%；腾讯（700）升3.42%；百度（9888）升1.32%；小米（1810）、京东（9618）平开；美团（3690）跌0.32%。

受惠于外围存储概念股集体上升，本港晶片股集体高开，兆易创新（3986）升7.33%；ASMPT（522）升5.15%；天数智芯（9903）升4%。

个股方面，长飞光纤光缆（6869）升逾14%，公司发盈喜，预期2026年上半年纯利较去年同期增长711%至914%。

北水净买入近110亿

北水动向方面，周二净买入港股109.97亿港元。智谱（2513）、网易（9999）、快手（1024）分别获净买入29.89亿港元、28.7亿港元、14.6亿港元；美团（3690）、建滔积层板（1888）、小米集团（1810）分别遭净卖出5.58亿港元、2.73亿港元、4,262万港元。