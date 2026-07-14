华尔街四大行拉开财报季序幕 四大行绩后股价早段应声齐涨

美股财报季来袭，由华尔街大行摩根大通、高盛、花旗、美国银行拉开序幕。业绩后，上述四大行股价早段升1.5%至6.5%。

摩根大通：纯利创211亿美元

摩根大通2026财年第二季度，纯利211.55亿美元，按年增41%；期内总营收受惠于股市收入飙升86%，总营收创新高至573.47亿美元，按年增28%，摊薄每股收益为7.7美元，按年增长47%。其中，摩根大通第二季度股票销售及交易收入为60.3亿美元，高于预期的39.8亿美元。摩根大通股价早段升1.6%。

高盛：净营收创历史纪录 纯利增84%

高盛第二季纯利63.99亿元美元，按年上升84.25% ，期内净营收为203.4亿美元，较去年同期为145.83亿美元增加39%，创历史记录；每股收益为20.98美元，按年增92.3%。另外，高盛第二季度股票销售与交易收入为74.2亿美元，高于预期为50.2亿美元。高盛早段大升6.5%。

美国银行：盈利优于预期

美国银行第二季纯利87.48亿美元，按年增长27.17%，高过市场预期；每股盈利1.21元，按年增34.4%。期内，收入316亿元，按年增长15%，高于市场预期；其中，净利息收入160亿元，按年升9%；投行费用大增50%至21亿美元。美银亦早段升2%。

花旗：纯利增45% 收入高于预期

花旗今年第二季中，录得纯利58.31亿元美元，按年增长45%，每股盈利3.15美元。期内，收入248亿元，按年上升14.3%，高于市场预期为237亿元。花旗早段涨1.5%。

