美国6月通胀急降温 加息预期回落 美股三大指数造好

美国最新通胀数据低于预期，同时联储局主席沃什表示，务求确保货币政策正确，令过去5年通胀成历史。美股早段造好，道指升逾100点。

道指报52647点，升149点；标指报7544点，升29点；纳指报26062点，升189点或0.7%。SpaceX（SPCX）升逾2%，Nvidia（NVDA）升不足1%。

6月CPI按年升3.5%低预期

美国6月通胀降温，消费物价指数（CPI）按年升3.5%，低过预期的3.8%，并自前一个月的4.2%大幅回落；按月亦大跌0.4%，预期为下跌0.1%。

核心CPI亦低预期

撇除食品及能源的核心CPI按年升2.6%，低于预期2.8%，亦从前一个月的2.9%下降；按月持平，预期为上升0.2%。

数据公布后，市场对加息预期下降，利率期货监管工具Fedwatch显示，7月预期加息的机率从41.7%大降至13.4%；而9月加息的机率从76%降至58.1%。

专家：短期息口或不变 提防沃什放鹰

Regan Capital投资总监Skyler Weinand表示，CPI数据反映中东局势引发的通胀问题正在消退，但近日局势再度升温，意味数据仍属暂时的喘息机会。他指出，市场预计短期利率维持不变，但需要警惕联储局主席沃什几乎每一次对外发言，都释出鹰派信号。