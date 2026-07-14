信银国际降全年恒指目标至28000点 下半年楼价回调5%

中信银行（国际）个人及商务银行业务投资主管张浩恩表示，最新将恒指目标价调低至28000点，因现估计美国今年将维持利率不变，有别年初原料会减息，鉴于高息环境有机会持续一段时间，故下调目标价。但目前港股估值约在11至12倍，并不算贵，建议标准配置。此外，该行料下半年本港楼价将回调约5%。

AI长线投资主题未完

张浩恩认为，尽管近期AI和半导体相关股份出现高位回落，但AI长线主题依然是市场核心，今季投资者应重点关注企业资本开支的可持续性、通胀黏性与利率前瞻等方面的核心风险，可适度增配防御性、高股息或具备主题的价值板块，避免过度集中于单一AI概念股，以有效降低投资组合的整体波动率。

看好港股大型龙头科技股

在港股中，他看好大型龙头科技股，因过去估值落后，未来有修复空间，且随着AI生态圈的持续发展，这类大型科技股将会受惠；同时看好内银股、内险股及电讯股。他又指，有些资金已从韩、日股市流向港股，但投资者应注意半新股解禁高峰期将于7、9及11月出现，港股仍有不少阻力。

韩股仅「短期泡沫破裂」 AI发展仍初期

市场关注南韩股市AI泡沫爆破，他指，主要受惠两只AI概念股而急涨的韩股已于近期大幅回落，可谓是「短期泡沫破裂」，但从长远角度看绝对不是泡沫，因有见及晶片的需求、企业间所签订一至两年的长约，以及算力和Token的持续发展，显示目前的AI发展仍处非常初步的阶段。他认为，投资AI主题不应局限于单一地区，而应以全球化视野，在美国、香港、中国内地等市场投资AI相关主题公司。

全年楼价料仍升5% 明年再升5%

本港楼市方面，首席经济师丁孟预计，楼价经过上半年一成多的升幅后，下半年有机会出现约5%的回调，主要受利率环境、近期股市回落带来负面的财富效应，以及内地资本管控措施影响，但维持全年上升5%的预测，并料明年再升5%，因楼市仍有基本的需求支撑，例如高才通等来港人才或来港学生所带动的租房需求，但在加息环境下，楼价难望保持此前的快速增长。

联储局或明年首季加息

丁孟预期，美国联储局将于明年加息1至2次，并于首季开始，因美国中期选举之后，很多政治不确定性会被扫除，所以是合适的时间点，且料通胀偏向今年下半年至明年年初浮现，尤其3月，通胀数字在基数效应下将非常明显。

下半年中国减息降准预计各一次

他指， 今年来中国的经济增长主要靠外需，内需较弱，相信内地下半年将出台政策，支撑内地经济增长，包括减息降准各一次，全年GDP料为4.9%。人民币全年平均汇率为6.8兑1美元左右。香港方面，他估计今年GDP增幅为3.5%。

