宏利投资料今年美国利率维持不变 通胀压力未算失控

宏利投资管理高级环球宏观策略师邵宇婷表示，受早前中东局势升级及能源价格波动影响，全球央行的政策定价已普遍转向鹰派，现时市场正步入「更高、更久」的利率环境，预计美国联储局在今年余下时间内将按兵不动、维持息率不变。

邵宇婷表示，美国劳动力市场保持健康，相信联储局将更关注遏制通胀持续上升，但目前通胀升温仍未失控，故预计今年利率维持不变。而在亚洲新兴市场方面，她认为，AI受惠国及能源出口国的增长预测获上调，但提醒若下半年出现厄尔尼诺现象，将会进一步推高农产品价格及通胀，亚洲区的加息周期未必已经完全结束。

企业AI资本支出成经济增长引擎

宏利报告预期，下半年全球经济增长将保持韧性，亚洲各市场表现将更趋分化。报告指，韩国及台湾股市受惠于AI及国内机构资金支持，年初至今分别大幅飙升109.9%及63.6%，预期今年全球超大型企业的AI资本支出将突破7,000亿美元，成为推动经济增长的关键引擎。

政府及基金入市支持股市

该公司续指，各地政府、基金正积极入市，对股市带来支持，例如韩国国民年金公团（NPS）将国内股票配置比例提升至20.8%，新加坡亦加码其股票市场发展计划（EQDP）资金至65亿坡元。在定息产品方面，宏利料亚洲高收益债违约率降至多年低位，而亚洲美元债券更正迈向连续第五年录得负净供应，为市场提供强劲的技术面支撑。

面对宏观不确定性，宏利环球多元资产方案主管Luke Browne认为，目前是进行积极资产配置和证券选择的绝佳时机。宏利亚洲区股票投资部主管蔡尚琴补充，投资者不能再将亚洲视为单一投资板块，资本正流向具备盈利能见度及结构性增长驱动力的市场。她指出，除了科技板块外，国内机构增持亦是推动韩、台、星股市跑赢大市的关键。

至于中国市场，蔡尚琴称，虽然整体指数表现受权重股拖累，但受惠于太阳能及电动车供应链等优势，在AI基建出口及全球能源转型的结构性趋势下，透过积极选股仍能跑出。