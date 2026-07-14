富邦料港股下半年先跌后升 最牛目标28000点 楼价预期升5至10%

富邦银行（香港）第一副总裁兼投资策略及研究部主管潘国光预计，港股短线将再下试22000至23000点，年底则有望跟随美股同步走强，目标区间25000至28000点，而核心投资对象以腾讯（700）等内地科技龙头为主，将与美股龙头科企高度联动。他提到，美国即将进行中期选举，总统特朗普为免损失过多席位，有机会再现「TACO（特朗普总是临阵退缩）」，美股今年底前亦有望再创新高，而晶片股开支增加令股价受拖累，跌势或将持续。

美国加息最多2次 美元难大升

潘国光指出，尽管美国市场存在加息预期，但联储局全年最多加息一至两次，明、后两年开启减息周期，美元缺少持续大幅升值动力。他又称，香港本地利率长期较美息低100个基点左右，难以跟随美息大幅上行，料本港整体楼市全年升幅维持5%至10%区间，不存在大幅下跌风险。

油价难持续强势 金价下试3500美元值吸纳

金油价方面，潘国光认为，相关风险提前被市场消化，不会重演早前中东冲突爆发时的极端下跌行情，预计第三季末与美伊会重启谈判，油价保持强势但不存在大幅上涨空间。潘国光指，金价调整逻辑不再只是各国避险资金，现时黄金如同「红簿仔」，当地缘、能源危机出现时，部分国家为补贴财政开支，会同步抛售美债与黄金套现，金价将持续整固，料每盎司3500美元会是较稳固底部，建议长线分批买入、长期持有，而令金价回到早前高位的可能情景是美股大跌。