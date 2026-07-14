胜宏澄清头部客户订单持续增加 早前市传失Nvidia订单

胜宏科技（2476）发公告澄清近期网络平台流传关于公司产品、市场份额及项目进展的负面传闻，指内容严重失实，已对公司声誉及正常经营秩序造成不良影响。该股今日最多升5.6%，最终收报243.8元，升幅3%。

国内外AI头部客户为长期伙伴

胜宏强调，网路流传相关言论不属实，该公司为国内外AI头部大客户的长期战略合作伙伴，始终将「品质」和「安全」视为企业生命线，严格按照客户标准管理。目前AI相关PCB产品需求旺盛，在手订单持续增长，生产出货一切正常，头部客户订单持续增加。该公司指，与核心客户保持密切沟通，合作开发的研发迭代产品正顺利推进，部分客户已释放2027至2028年长期需求，管理层对后续生产经营及效益实现充满信心。

内媒指失50亿订单 大部分流入同业

此前内媒引述市场传闻，指胜宏科技面临重大品质风险，Nvidia已收到多份检测报告，评估后大机会不再与胜宏继续合作；更传出胜宏已失去今年8月至2027年上半年的所有订单，其中大部分订单被沪电股份承接，涉及金额约50亿元人民币。

胜宏：保留法律追究权利

胜宏科技表示，上述不实传闻通过网络平台及微信群等渠道传播，严重误导投资者，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利，并呼吁投资者透过中证监指定披露媒体及公司官方渠道了解真实信息，不信谣、不传谣。