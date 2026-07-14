韩股爆「连环斩仓潮」 逾30万散户本金归零 六成属年轻人 有苦主输退休金彻夜难眠

受美伊冲突持续推高市场避险情绪，加上AI算力盈利预期降温的双重夹击，半导体板块于周一（13日）沦为抛售重灾区。韩国股市更遭遇「黑色星期一」，存储晶片巨头SK海力士（韩：000660）单日暴泻逾15%，创下18年来最大跌幅；韩国综合股价指数（KOSPI）亦重挫超过9%，较今年6月的历史高位累计回调逾25%。正股出现洗仓式急泻，触发早前大举追捧半导体股的「蚂蚁散户」爆发连环斩仓潮。不过，韩股经历过山车行情后，KOSPI指数收市倒升0.73%，SK海力士及三星电子（韩：005930）股价分别倒升3.7%及3.3%。

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韩国金融监督院及金融投资协会最新官方数据显示，韩国全市场单日强制平仓（斩仓）总额达到3,442亿韩圜（约19.3亿港元），创下年内最大规模的孖展爆仓纪录。在南韩股市的杠杆资金盘中，散户持仓占比高达92%，且集中押注存储芯片股，面对大市下挫时承受波动能力极弱。

据券商及外资机构综合测算，过去一个月内，韩国散户因杠杆交易录得的实际总损失高达2.15万亿韩圜（约120亿港元）。截至周一，全市场累计超过120万个杠杆散户帐户触及保证金追缴线（俗称「追孖展」）；其中约32万至36万个帐户已被券商全额强制平仓，部分甚至资不抵债，倒欠券商巨债。在这些爆仓户口中，20至30岁的年轻散户占比高达62%，他们主要通过两倍杠杆ETF押注三星电子及SK海力士，沦为洗仓重灾区。

上班族忧打乱结婚计划

随着股价迅速回落，部分为准备结婚或退休而入市的个人投资者，生活规划大受影响。《韩国经济新闻》报道，39岁上班族崔先生上月将原本用于置业的约8000万韩圜（约42万港元），投资于半导体股和杠杆ETF。然而，由于近期股价暴跌，他出现了约1,800万韩圜（约9.46万港元）的未实现亏损，「我原本期望获利，但亏损却比预期更大」。他感叹若股价不回升，恐需推迟婚礼。

另一位即将退休的57岁上班族吴先生，提前支取了1.5亿韩圜（约78.8万港元）退休储蓄，重仓三星电子和SK海力士。他表示，目前自己面临超过3,000万韩圜（约15.7万港元）的帐面损失，坦言现时每晚看投资新闻，根本无法入睡。

跌逾17%即触发斩仓机制

这场连环爆仓惨剧，与韩国的杠杆交易机制息息相关。据《财联社》报道推算，散户若借尽孖展，只要股票下跌约20%，便会面临被追缴保证金或强制平仓的危机。

以三星电子和SK海力士为例，两者的按金比例均为45%，即散户只需付出4,500万韩圜（约23.6万港元）现金，就能买入价值1亿韩圜（约52.4万港元）的股票。同时，信用投资设有最低担保维持比例，按投资者信贷状况大致介乎140%至150%之间。

测算显示，若担保比率为150%，正股只需下跌17.5%便会触发追孖展程序；若比率为140%，股票下跌23%即会触发。考虑到韩股的每日涨跌停板限制为30%，散户在融资买入当日即被追收保证金甚至直接斩仓，绝非天方夜谭。

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