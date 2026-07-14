日本城改名「JHC真好城」 母企「干升」近8% 近年屡削派息 股价自高位挫八成

国际家居零售（1373）今日（14日）发布公告，宣布将于周三起把旗下家居品牌JHC日本城改名为「JHC真好城」，并同步推出多项策略，进行品牌全面升级，今日股价「干升」近8%，高见0.69元。该公司股价已低迷一段时间，过去一年跌幅逾22%。事实上，国际家居零售过去派息不俗，是不少投资者钟爱的防守股，惟近年业绩倒退、接连削减派息，令股价持续低残。

首推「十元均一店」成始祖

国际家居零售于1991年成立，1993年借鉴日本100日圆店概念，在香港推出首家「十元均一店」，迅速获得市场欢迎，成为「十蚊店始祖」。1997年金融风暴后，更趁租金下跌大举扩张分店，并收购竞争对手「日之城」以壮大业务，2000年分店数目突破100间。翌年，公司转型为「家居专门店」，产品范畴扩大至厨具、家居用品、个人护理及文具等，并于2004年获得多个业界奖项。

2013年9月，国际家居零售在香港主板上市，招股价上限定为每股2.81元，上市时市值达20.23亿元，香港公开发售超额认购超过145倍，当时是自2012年以来第二大超额认购的IPO。

获媒体评估值吸引、高息、防守性强

随后，受惠于零售行业整体向好、门店销售增长以及投资者对其品牌认可，国际家居零售发展稳健，上市后首个财政年度收入约15亿元，纯利约1亿元，增长强劲，在2014年3月更达到历史最高价约4.22元。

2020年新冠疫情爆发，香港不少企业受到冲击，但由于国际家居零售售卖的商品多属必需消费品，带动家居用品销售，加上租金减免及政府保就业补贴等因素支持，成为疫情期间少数受惠的零售股之一。公司业绩亦在2021年表现突出，股价在2021年中后期一度重返近3元的水平。在低估值、派息稳定、且盈利可见度高的情况下，公司获不少本地媒体、专栏及股评人视为估值吸引、高息、防守性强及抗疫受惠的股票，获大批散户青睐。

2025财年纯利大幅倒退53%

然而，2022年后随着疫情后消费复常，成本压力上升及补贴效应消退，国际家居零售股价逐步回落，全年多在2.5至3元区间，2023年进一步呈下行趋势，跌至1.6元左右。

在2024至2026年，公司股价持续受压，由于疫情后消费者习惯改变，「北上消费」与境外消费成为新趋势，加上内地网购平台规模和成本优势挤占本地市场，再叠加消费降级和高营运成本，使公司业绩大受打击，2025财年纯利大幅倒退53%，更大幅削减末期息73%。虽然偶有盈利消息短暂刺激，但全年盈利大幅下滑的盈警，以及市场对日本城业务前景的疑虑，导致股价多次创下新低或多年低位。

国际家居零售股价早前徘徊于0.6至0.7元之间，较2014年历史高位累计跌幅超过八成，市值大幅缩水。从昔日十蚊店始祖，到高息防守股代表，再到股价长期低迷、业绩受压，是香港零售业挑战重重的缩影。