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韩股挫逾5%后倒升 海力士三星升3% 韩杠杆反向产品上月吸金38亿美元

股市
更新时间：14:13 2026-07-14 HKT
发布时间：12:03 2026-07-14 HKT

韩股上演过山车行情，韩国Kospi指数今早跌逾半成后，最新倒升约1%。SK海力士及三星电子股价分别倒升3.7%及3.1%。

据彭博数据显示，自5月底上市以来，追踪晶片制造商三星电子和SK海力士的十多只杠杆型指数股票型基金（ETF），价格已近乎腰斩。不过数据显示，南韩的杠杆型及反向型ETF产品在上月吸引了38亿美元资金流入。

 

可能降低散户购买半导体股票意愿

报道指出，其中规模最大的「三星KODEX SK海力士单一股票杠杆ETF」管理资产规模达34亿美元，自5月下旬上市以来已下跌约45%，较上月最高位下跌逾60%，显示了押注这两家公司的杠杆风险。

斐波那契资产管理公司执行长郑仁润表示，「许多散户似乎将此类杠杆型ETF视为长期投资，而非短期交易工具，因此ETF急剧下跌对他们而言格外痛苦」，并指亏损可能降低散户购买半导体股票的意愿与能力，使市场复苏更依赖外资机构资金流入。

对核准上市表达后悔

此类ETF引发的波动与亏损，已导致市场对南韩监管机关放行此类产品的决定表示反对。此前，南韩长期以来禁止这类产品，但在市场繁荣时期，为了吸引美国散户资金并支撑韩元而逆转政策。然而，随着这些基金日益被指为波动根源，南韩金融委员会上月已对核准上市表示后悔。

不过，有迹象显示散户的热情尚未消退。据彭博数据显示，受惠于追踪SK海力士和三星的个股基金推动，南韩的杠杆型及反向型ETF产品在上月吸引了38亿美元资金流入。郑仁润预期，监管机关会加强投资人保护，而非全面禁止这类产品，并指「更严格的适格性要求、更强化的风险披露，以及加强投资者教育，都是可能采取的应对措施。」

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