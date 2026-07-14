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博反弹冇问题 最紧要肯止蚀｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:11 2026-07-14 HKT
发布时间：12:11 2026-07-14 HKT

恒指上半场继续在24000点穿梭，未见明显方向，不过，一众AI相关概念股持续弱势，城中焦点海力士两倍ETF（7709）今早再跌近两成，一度失守50元大关，中午收报54.5元。我自己昨日在急跌两成多时也博了好仓，但今朝见佢弹唔起，输几蚊在60蚊边便止蚀了，and the rest is History。再一次证明，股票跌落嚟博反弹系冇问题嘅，但最紧要系博唔到懂得狠心止蚀，否则仓位好容易累积蟹货，搞到身心俱疲，翻身就更难。

今日另一个焦点，乃美国将于今晚公布6月CPI数据，近期环球股市走弱，除了战争因素外，美汇强势也是重要指标，如果今晚CPI超出预期，加息憧憬肯定升温，届时美汇必定再挟，股市难有运行，相关黄金及金属板块亦要小心，坐货过夜务必留意风险。

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