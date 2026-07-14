大行削内地三大航空盈利预测12% 国泰料成旅游需求回暖赢家

彭博报道，受内地旅游需求疲弱拖累，中国三大航空公司国航（753）、东航（670）及南方航空（1033）今年以来股价均累跌逾42%。相较之下，国泰航空（293）受惠于客运需求回升，年初至今股价录得近6%升幅。

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摩根士丹利分析师指出，内地旅游需求持续偏弱，令市场对三大航空公司净利润预测的平均削减幅度达12%。汇丰分析师亦认为，燃油价格维持高位，加上航空公司票价上调空间有限，均限制其利润表现。

尽管燃油价格近期有所回落，为航空公司带来一定纾缓，但内地旅客对票价相当敏感，若票价或燃油附加费上升，或进一步削弱出行意欲及客运量。

另一边厢，汇丰指国泰成为旅游需求回暖的主要受惠者。自伊朗爆发战事以来，国泰的长短途航线订位均见改善，有助抵消较高燃油成本带来的压力。

国泰股价今早开市报13.16元，中午收市报12.97元，跌1.44%。

国航股价今早开市报4.06元，中午收市报4.01元，跌0.25%。

东方航空今早开市报3.08元，中午收市报3.03元，跌1.62%。

南方航空今早开市报3.34元，中午收市报3.29元，跌1.50%。