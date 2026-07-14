加息忧虑升温观望通胀数据公布 | 古天后

7月14日，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，两势有时颇大。中东地缘政治紧张局势忧虑重燃，国际油价显著攀升、美国债息向上，加上市场忧虑息魔来袭，拖累美股周一向下，南韩及日本记忆晶片股遭抛售，费城半导体指数收市急挫4.78%。道指高开39点后，早段一度升209点，高见52846，其后曾倒跌285点，收市道指转跌138点或0.26%，报52498；标指跌59点或0.79%，报7515；纳指跌561点或1.55%，报25873。

重磅股中，SpaceX股价收市下跌4.2%，创上市后新低报139.14美元，Tesla及辉Nvidia分别跌3.2%及3.5%，Nvidia为表现最差道指成份股；苹果公司股价升0.6%，微软反弹1.5%。晶片股挨沽，美光科技(MU)股价插水4.4%，应用材料及英特尔分别跌4.5%和6.1%。至于上市第二日嘅SK海力士ADR急跌近一成，扭转上周五升势。中东局势再升温，石油股获追捧，埃克森美孚及雪佛龙股价分别升4.1%及3.3%。美国与伊朗又再开火，并争辩霍尔木兹海峡是否开放，纽约期油抽高9.42%，每桶收报78.14美元，带动石油股落镬。 加息忧虑令贵金属受压，现货金价曾挫3.26%，一度再跌穿4000美元。

联储局主席沃爷周二将出席国会听证会，同日6月份通胀报告出炉，美国10年期债息曾涨5.5基点，至4.624厘，对息口较敏感嘅2年期债息升6.9个基点，至4.277厘，属去年初以来高位。美汇指数一度跌0.16%，至100.79，其后最多倒升0.38%报101.33。 日本财务大臣片山皋月上周呼吁当地大型退休基金增加投资本土资产后，路透周一报道，日本政府无意重整日本政府退休金投资基金(GPIF)资产配置，消息导致日圆回软，一度跌0.49%，至162.49兑每美元。日本内阁官房长官木原稔表示，GPIF定期会就投资组合进行适当评估。

资金流向传统平台股

港股昨日好淡角力，恒指早段低开17点后，一度转升274点，见24449高位，但未有升破上周五高位，其后好淡争持，全日升幅收窄至38点，报收24213，成交额3095亿元，而北水则继续录得净流入。连同上周北水已累计录得净流入接近400亿元。港股踏入7月份，资金重新配置下，资金流向出现大逆转，上半年热炒嘅人工智能算力硬件股，近日跌到一个七皮，资金从呢啲股份，流向传统平台股，两类股份此起彼落。由于平台股于恒指占比极重，平台股起死回生，亦带动恒指回升。暂时恒指由上月低位约22500水平，累计反弹近2000点至24500水平略为停步，预计稍作整固及回测支持后，本月仍有望向上挑战50日线。目前恒指首个支持为5日线约24033，下一支持约为23730即20日线，而10日线约23600为重要支持，港股即使回测呢几个支持位，尤其20日线能守得住，料反弹之势可持续，向上挑战50日线约24872机会仍在，不过24800至25000此关阻力仍大，成功挑战后要企稳亦需时。