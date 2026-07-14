恒指半日跌113点 百度挫近9% 美伊局势推升油股 山东墨龙飙14% | 港股午市

港股今早低开32点后，跌幅一度扩大至逾1%，其后跌幅略为收窄。截至中午，恒指报24099点，跌113点或0.47%，成交额1,619.69亿；科指报4609点，跌66点或1.42%。

蓝筹方面，中国铝业（2600）发盈喜，股价升5.33%至7.91元，成表现最好蓝筹。该公司预计上半年纯利最多增73%，创历史同期最好水平。

百度泻近9% 科网股受压

科网股普遍偏弱，其中百度（9888）跌幅最大，半日挫8.84%，报104.2元，成表现最差蓝筹，亦是拖低科指的主要股份之一，主要因大摩料AI投资或拖累次季核心经营利润。腾讯（700）跌1.49%，报450.8元；阿里巴巴（9988）跌1.81%，报108.7元；京东（9618）跌0.88%，报112.2元；小米（1810）跌0.7%，报25.66元；美团（3690）则报77.95元，无升跌。

油气股逆市升

美伊紧张局势再度升温，国际油价持续急升，带动油气股板块上升。中石油（857）升3.35%，报9.56元；中海油（883）升2.34%，报22.78元；山东墨龙（568）急升14.63%，报6.27元；中石化油服（1033）升1.67%，报0.61元。

半导体及AI硬件股挨沽

半导体及AI硬件股明显受压，南方两倍做多海力士（7709）下跌9.02%至54.5元；芯碁微装（9630）跌9.17%至348.8元；中芯国际（981）跌3.64%，报75.5元；华虹科技（1347）跌5.98%，报162元；舜宇光学（2382）跌1.45%，报54.25元。高盛表示，韩国KOSPI单日暴跌9%，这场暴跌并非基本面恶化，而是一场由单股杠杆ETF集中去杠杆引爆的仓位清洗。

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美国总统特朗普周一宣布将恢复对伊朗的海上封锁，并威胁打击伊朗的地下核设施。受消息影响，国际油价今早继续向上，纽约期油曾升逾3%至80.42美元，布兰特期油亦曾升近3%至85.66美元；金价则向下，现货金价曾跌0.46%至3983美元，一度跌穿4000美元大关。

美股三大股指收跌，道指跌138.37点或0.26%，收报52498.64点；纳指跌408.43点或1.55%，收报25873.18点；标普500指数跌60.05点或0.79%，收报7515.34点。

SK海力士ADR重挫逾9%

韩国投资证券（KIS）预计SK海力士最新季度利润或较市场预期低8%。其韩股股价昨日收市跌逾15%。SK海力士ADR收报亦大幅下跌9.32%，收报152.35美元，首日升势几乎被抹除。

港股方面，恒指今早低开32点，开报24181点。科网股个别发展，小米（1810）升0.85%；京东（9618）、腾讯（700）平开；美团（3690）跌0.06%；阿里巴巴（9988）跌0.36%；百度（9888）跌3.24%。

受特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁消息的影响，「三桶油」集体上涨，中石油（857）升3.57%；中海油（883）升2.43%；中石化（386）升0.49%。

北水净买入逾90亿

北水动向方面，周一净买入港股90.39亿港元。智谱 （2513）、盈富基金 （2800）、网易 （9999）分别获净买入47.37亿港元、22.7亿港元、15.28亿港元；建滔积层板 （1888）、建滔集团 （148）、长飞光纤光缆 （6869）分别遭净卖出32.15亿港元、18.37亿港元、11.01亿港元。

