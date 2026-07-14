恒指低开32点 特朗普拟封锁伊朗推高油价 中石油逆市升逾3% 百度挫逾3%

美国总统特朗普周一宣布将恢复对伊朗的海上封锁，并威胁打击伊朗的地下核设施。受消息影响，国际油价今早继续向上，纽约期油曾升逾3%至80.42美元，布兰特期油亦曾升近3%至85.66美元；金价则向下，现货金价曾跌0.46%至3983美元，一度跌穿4000美元大关。

美股三大股指收跌，道指跌138.37点或0.26%，收报52498.64点；纳指跌408.43点或1.55%，收报25873.18点；标普500指数跌60.05点或0.79%，收报7515.34点。

SK海力士ADR重挫逾9%

韩国投资证券（KIS）预计SK海力士最新季度利润或较市场预期低8%。其韩股股价昨日收市跌逾15%。SK海力士ADR收报亦大幅下跌9.32%，收报152.35美元，首日升势几乎被抹除。

港股方面，恒指今早低开32点，开报24181点。科网股个别发展，小米（1810）升0.85%；京东（9618）、腾讯（700）平开；美团（3690）跌0.06%；阿里巴巴（9988）跌0.36%；百度（9888）跌3.24%。

受特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁消息的影响，「三桶油」集体上涨，中石油（857）升3.57%；中海油（883）升2.43%；中石化（386）升0.49%。

北水净买入逾90亿

北水动向方面，周一净买入港股90.39亿港元。智谱 （2513）、盈富基金 （2800）、网易 （9999）分别获净买入47.37亿港元、22.7亿港元、15.28亿港元；建滔积层板 （1888）、建滔集团 （148）、长飞光纤光缆 （6869）分别遭净卖出32.15亿港元、18.37亿港元、11.01亿港元。

