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美股观望中东局势及CPI数据 道指升100点 苹果再创新高 SK海力士跌9%

股市
更新时间：21:46 2026-07-13 HKT
发布时间：21:38 2026-07-13 HKT

中东局势再度紧张，美国总统特朗普指，计划「守护」霍尔木兹海峡并从中获得报酬。美股在通胀数据公布前夕，观望气氛浓厚，道指升约100点。

道指报52737点，升100点；标指报7560点，跌15点；纳指26091点，跌190点或0.7%。

半导体股受压，SK海力士（SKNY）急挫约9%；美光科技（MU）亦跌逾7%；超微公司（AMD）及英特尔（INTC）挫5%。

SpaceX及Tesla同受压

苹果（AAPL）继续成资金泊口，股价升近2%，再创历史新高。亚马逊（AMZN）亦升1%。至于SpaceX及同系的特斯拉（TSLA）跌逾2%。

油价回升 特朗普拟从守护霍峡收补偿

油价回升，纽约期油最多升5%，现报每桶73.71美元，升3.2%。特朗普表示，美国将成为霍尔木兹海峡的「守护者」，并会作出管理，认为应该借此获得「一大笔钱」。他又批评，伊朗多番撕毁和约，美军将非常严厉打击对方。

专家：AI行业投资未退 续提升企业盈利

Raymond James投资总监Larry Adam指出，虽然投资者担心超大规模数据中心营运商或会减少AI资本支出，但预计整体行业于2028年之前仍持续增长，而不少数据亦证明AI应用能提升企业盈利。

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