美股业绩期杀到 大摩料标指成份股多赚23% 升浪扩至科技股以外

美股第二季业绩期将于本周展开，分析师预期标普500指数成份股利润按年大增23%，将是除重大衰退复苏期外，历史上表现最佳季度之一。据彭博引述大摩策略师Michael Wilson指出，除了科技巨头外，其他板块本季亦将交出亮丽成绩单，美股升浪有望由大型科技股扩散至更广泛股份。

非必需消费品及运输板块获看好

大摩发报告指出，标普综合1500指数成分股的中位数每股盈利（EPS）增长达10%以上，创下自疫情复苏以来的最佳表现。同时，分析师正持续上调与经济增长密切相关的非必需消费品及运输板块的盈利预测。

事实上，较为淡化科技巨头影响力的标普500等权重指数，目前表现自2022年以来首次跑赢市值加权指数，反映资金正轮动至其他板块。

聚焦科技股 寻找AI需求线索

不过，市场仍聚焦科技股之上，以寻找AI需求的线索，并评估前景是否足以支撑半导体板块的高估值。投资者亦密切关注大手投入AI基建的云端计算巨头动向，因市场担忧庞大的资本开支未必能带来相应回报，这批巨头已很大程度上错失了今年标普500指数的升浪。

RBC续撑科技股 料资金重新流入

部分专家亦继续强调科技板块盈利的强大实力，其中加拿大皇家银行（RBC）资本市场策略师Lori Calvasina将科技板块评级上调至「增持」，理由是收入及盈利预测获大幅上调，以及资金重新流入。

对于市场忧虑的估值问题，Calvasina承认科技股估值不便宜，但认为按最新数据，科技板块的中位数绝对及相对市盈率只略高于长期平均水平。