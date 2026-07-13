港交所分批推18只每周及月度股票期权 涉及MINIMAX及智谱等

港交所（388）今天（13日）宣布，将于8月10日、8月17日及8月31日分批推出18只股票期权类别，当中涉及MINIMAX（100）、智谱（2513）及长飞光纤光缆（6869）等焦点AI相关股。

公司表示，是次推出的新股票期权将于首个交易日起同时提供每周及月度到期合约，进一步扩大投资者选择，让市场参与者可按其交易及风险管理需要选择最合适的到期合约。

其中于8月10日开始交易的6只股票期权类别，涉及MINIMAX、智谱、长飞光纤光缆、中兴通讯 （763）、金山云（3896）及优必选（9880）。

8月10日开始交易的6只股票期权类别

于8月17日开始交易的6只股票期权类别，涉及山东黄金（1787）、招金矿业（1818） 、潍柴动力（2338）、贝壳（2423）、零跑汽车（9863）及蔚来（9866）。

8月17日开始交易的6只股票期权类别

至于8月31日开始交易的6只股票期权类别，涉及美图公司（1357） 、三生制药（1530）、三花智控（2050）、金风科技（2208） 、晶泰控股（2228）及胜宏科技（2476）。

8月31日开始交易的6只股票期权类别

港交所提到，股票期权是增长最快的衍生产品之一，2026年上半年平均每日成交量超过94.2万张合约，较去年同期上升9%。其中，每周股票期权亦广受投资者欢迎，自2024年11月推出以来，成交量已超过4300万张合约，并持续占相关股票期权产品成交量约21%。连同今次新增的产品，港交所的每周股票期权合约将涵盖52家上市公司，横跨不同界别。

