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港交所宜长不宜短｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:49 2026-07-13 HKT
发布时间：12:49 2026-07-13 HKT

恒指半日先升后回，仍然企稳24000点之上，不过焦点明显落在一众AI概念股及半新股身上，截至中午为止，建滔孖宝在大股东减持阴霾下再跌逾一成，兆易创新（3986）今日解禁跌近11%，上周解禁的Minimax（100）再跌逾14%，已重返今年初山脚水平。

一时之间，热炒股变成重灾区，所以本栏不停重申动态trading的重要性，拉低成本后操作及持货心态一定较佳。

腾讯及阿里表现更贴近指数

近期港交所（388）成为热话，大家都在讨论其投资价值。港交所一向是大市寒暑表，市好则升市弱则跌，但从炒作角度出发，其他重磅成份股如腾讯（700）及阿里巴巴（9988）表现会更贴近指数，未必是炒轮证的好工具。

不过，港交所乃炒港股的独家企业，配合有逾3厘股息，估值上有一定溢价属合理，所以我自己化繁为简，采用月供的操作方法，一于收住息睇长线。

唐牛

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