摩通一周两度降MiniMax目标价 忧融资大幅稀释价值 股价曾挫18%

内地AI大模型公司MiniMax（100）连日暴跌，今早一度重挫18%，低见220.2元，逼近首日上市最低价220元；截至中午报230.4元，续跌逾14%，并自3月高位以来累计下跌逾80%。消息面上，摩根大通忧虑MiniMax新一轮融资会导致股票价值稀释，在不到一周内第二次下调了其目标价，由300元再下调20%至240元，评级维持「中性」。

配股连可换股债占比17%

MiniMax上周宣布通过出售新股筹集95亿港元，并通过零息可转换票据筹集65亿港元，两者合共达160亿港元。摩通分析师指出，MiniMax的融资计划虽然消除了培训资源的限制，但有关交易在时间和确定性上并不对称。

该行解释，有关配售约占总股份11%，在可转债全部转股后，占比更会升至17%；而抵销值取决于MiniMax首先缩小与同业的能力差距，之后再将其变现，但这两个步骤尚未落实。因此，该行下调MiniMax目标价，以反映仍有待证明的收入转换路径所面临的稀释效应。

此外，自上周后期以来，参与MiniMax IPO的主要投资者所持有的一批股份已届满6个月的锁定期，因此令公司股价一直受压。