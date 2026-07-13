SK海力士一度暴挫13% ADR上市后「好消息出货」 券商估次季业绩逊预期

韩国股市周一跌幅持续扩大，韩国综合股价指数（KOSPI）一度跌逾7%，韩国交易所更因期货急挫，短暂暂停程式沽盘。两大权重晶片股成为跌市重灾区，SK海力士（韩：000660）一度急挫逾13%，跌至逾一个月低位；三星电子（韩：005930）亦跌逾8%。市场人士指出，SK海力士韩股急跌，主要受到美国预托证券（ADR）上市后获利回吐、部份投资者转投ADR，以及有韩国券商预测公司第二季营业利润逊市场预期等因素影响。

ADR已较现价溢价逾三成

SK海力士ADR上周五在美国挂牌，首日股价急升13%。公司是次集资265亿美元，为历来规模最大的外国企业美国首次股份发售，认购反应热烈，据报录得逾7倍超额认购。不过，若以SK海力士韩股今日曾报1,892,000韩元计，SK海力士ADR上周五收市价已现价溢价逾三成。

据外媒引述Petra Capital Management管理合伙人Chan H Lee指出，SK海力士ADR上市相当成功，但大部分利好已反映在股价之中，今日跌势较像典型的「好消息出货」及获利回吐，而非公司基本面出现变化。

KIS对次季盈利预测远逊预期

另一项触发因素来自韩国投资证券（Korea Investment & Securities，KIS）的盈利预测。该行估计，SK海力士第二季营业利润约60.4万亿韩圜，按季增长61%、按年急升556%，但仍较市场一致预期的65万亿韩圜低8%。

KIS指出，SK海力士的高频宽记忆体（HBM）收入占比较同业高，反而令其平均售价升幅低于市场平均水平，原因是HBM供应合约一般采用价格弹性较低的长期协议，因此加价速度不及部分传统记忆体产品。该行亦预计，SK海力士第二季营业利润率约65%，按季回落8个百分点。

杠杆ETF放大股价波幅

受到AI需求及记忆体价格上升带动，SK海力士韩股自2022年底以来累升逾25倍，并创下历史性盈利。不过，该股目前已较6月历史高位回落逾30%。SK海力士行政总裁郭鲁正上周五表示，记忆体晶片短缺可能持续至2030年以后。不过，随着记忆体生产商竞相扩充产能，市场亦开始担心，当需求增长放缓时，最终导致利润下滑。

SK海力士股价近月波幅亦受到杠杆ETF影响。随着追踪该股的杠杆ETF日益普及，SK海力士股价更容易出现大幅升跌，并进一步影响KOSPI。部分大型SK海力士杠杆ETF自5月底在首尔上市以来，跌幅已接近40%。

MRM Research分析师Nico Rosti表示，技术指标显示SK海力士股价在年初过热后，目前已进入「严重超卖」水平。他认为，股价仍可能再下跌一周，但可视为买入机会；若韩股其后反弹，亦有望推动SK海力士ADR向上。