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韩国央行落场唱好半导体 惟监管机构传整治杠杆ETF 韩股收市大跌9%

股市
更新时间：14:32 2026-07-13 HKT
发布时间：10:56 2026-07-13 HKT

韩国央行今日（13日）发报告表示，全球半导体市场仍供不应求，预计当前由AI驱动的超级周期还将持续一段时间，试图打消市场对晶片周期已触顶的担忧。另一方面，韩国金融监管当局据报正对单一股票杠杆ETF展开全面整治。要求资产管理公司提交抑制市场波动的补救方案，而且由财政经济部、金融委员会、韩国银行及金融监督院组成的「F4」高层协调机制也介入，就相关对策作出正式决定。消息传出后，韩国综合指数今日最多曾跌逾9%，低见6783点；收市仍跌669点或8.95%，报6806点。晶片制造商三星电子（韩：005930）与SK海力士（韩：0660）亦明显走弱，其中三星电子收市跌10.7%，SK海力士更跌15.4%。 

央行：本轮晶片周期与以往不同

据内媒报道，韩国央行在提交给国会议员的一份报告中表示，尽管AI基建相关投资大幅推高半导体需求，但产能扩张进度一直较为缓慢，并指半导体行业周期尚未出现放缓迹象。央行亦指出，本轮晶片周期与以往不同，其核心驱动力是各企业竞相加大投资，各方预判AI普及将为产业生态带来根本性变革，又指「当前市场以高频宽记忆体（HBM）等客制化晶片产品为主，产能扩张的约束条件比以往更多。全球半导体市场的增长扩张态势预计还将维持相当长一段时间」。

不过，市场越发担忧企业依靠举债投入AI基建、产业估值处于高位，以及记忆体晶片或将出现供应过剩，多重担忧引发各大科技股遭到抛售。韩国央行亦提到，AI技术的普及速度、覆盖范围及获利前景均存在不确定性。

促资产管理公司提出改善建议

据媒体引述韩国金融投资业界消息指出，韩国金融当局已向各资产管理公司发出要求，请其就单一股票杠杆ETF可能引发的市场波动提出具体改善建议，当局将在汇总业界意见后，正式启动波动性抑制方案的制定工作。青瓦台政策室长亦在新闻发布会上表示，「F4」会议正在密切关注单一股票杠杆ETF对市场的影响，「若有必要采取补救措施，将在F4市场状况检查会议上作出决定」。

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