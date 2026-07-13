韩国央行唱好半导体 料AI超级周期持续 惟韩股暂跌逾5%

韩国央行今日（13日）发报告表示，全球半导体市场仍供不应求，预计当前由AI驱动的超级周期还将持续一段时间，试图打消市场对晶片周期已触顶的担忧。不过，消息未见利好韩股，韩国综合指数暂跌逾半成，报7093点；晶片制造商三星电子（韩：5930）与SK海力士（韩：0660）亦明显走弱，其中三星电子暂跌近6%，报268,500韩元；SK海力士更跌逾一成，暂报1,959,000韩元。

据内媒报道，韩国央行在提交给国会议员的一份报告中表示，尽管AI基建相关投资大幅推高半导体需求，但产能扩张进度一直较为缓慢，并指半导体行业周期尚未出现放缓迹象。

称本轮晶片周期与以往不同

央行亦指出，本轮晶片周期与以往不同，其核心驱动力是各企业竞相加大投资，各方预判AI普及将为产业生态带来根本性变革，又指「当前市场以高频宽记忆体（HBM）等客制化晶片产品为主，产能扩张的约束条件比以往更多。全球半导体市场的增长扩张态势预计还将维持相当长一段时间」。

不过，市场越发担忧企业依靠举债投入AI基建、产业估值处于高位，以及记忆体晶片或将出现供应过剩，多重担忧引发各大科技股遭到抛售。韩国央行亦提到，AI技术的普及速度、覆盖范围及获利前景均存在不确定性。