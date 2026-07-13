新股市场降温 传国配投资者开始挑剔 半新股解禁潮削信心 部份IPO需延迟

本港新股排队上市数量突破700宗，再创新高，但无论是机构投资者或散户均开始谨慎地「入飞」。有银行家和会计师表示，近期听闻有准新股因国际发售部分「试水温」反应欠佳而未能招股，除了是近期新股数量太多之外，本地半新股解禁潮亦影响投资者信心。有机构投资者预计，公司下半年投资香港的新股项目数量将较上半年少，但强调会审视每个项目，仍会投资好的项目。

部份IPO未能引起投资者兴趣

有会计师透露，获悉近期有IPO项目未能引起投资者兴趣，最终未能推进上市计划。另有银行家表示，曾听闻今年上半年有IPO（首次公开招股）项目延迟，且国际发售的投资者开始对IPO项目有些挑剔，因为本港IPO数目较多，以及忧虑接下来的新股解禁潮。

据联交所资料显示，截至上月底止，主板和GEM板上市申请数目分别达745宗和11宗，今年受理的新申请分别为373宗和5宗。新股解禁潮方面，高盛上月发表报告指，香港市场未来12个月可能迎来近2.14万亿港元的限售股份解禁；而大摩指二级市场的抛售压力将主要集中于7月和9月。

下半年新股数量料较上半年少

有中资风投机构高层透露，虽然该公司今年投资香港IPO项目数量较去年多，但估计今年下半年相关数量将较上半年少，因香港IPO市场「太火」，早前认购的资金仍然积压。下半年该公司将继续投资机械人、大模型等IPO项目，如百度（9888）旗下芯片公司「昆仑芯」，但不会认购小红书，因为其业务增长空间不大。该人士强调，每个IPO项目都会审阅，又解释部分于前期已投资的项目拟在港IPO，有时公司会在IPO阶段跟投。

辉立：留意到客户较之前审慎

辉立证券新股部经理陈英杰表示，留意到客户较为审慎地挑选上月底招股的新股，与之前「只只抽」截然不同，料审慎拣股的情况会延续下去，因为近期新股「破发率」较高，但说：「新股市场唔系玩完，只系换玩法」，好的股票最终都会收市转升，又指本地新股市场传统于第四季表现较好，即是「赚钱多啲」。

现时有3间公司通过港交所聆讯但未招股

本月有5只新股「破发」

本报翻查数据显示，不计及以介绍形式上市和转板的公司，本港今年首季有39只新股上市，当中10.3%或4只新股「破发」；次季有45只新股上市，当中17.8%或8只新股「破发」；单计7月有16只新股，当中31.3%或5只新股「破发」。

值得留意的是，原定今日挂牌的永康控股（2523）在截止招股当晚突煞停上市，并拟探讨潜在方案。永康为东南亚集装箱堆场营运商、上市集资最多近1.4亿元。市传约15.1万散户入飞，公开发售超购8964倍，惟未有国际发售的数据传出。

一般而言，IPO会赶及6月底招股，以避免更新财务数据所需要的额外时间和成本；有小部分IPO则会待合适窗口上市。现时有3间公司通过港交所聆讯但未招股。

