港股如回调守20日线 后市可续弹｜古天后

7月13日，部份时间有阳光，有几阵骤雨，日间天气酷热。美伊再次擦枪走火，特朗普日前临时更换专机返回美国，声称自己喺伊朗暗杀名单上；特朗普上周五告诉《纽约时报》，如果伊朗暗杀他，自己已留下指示，要以前所未有强度轰炸伊朗，德黑兰必将付出惨痛代价。在周末期间，伊朗则宣布再度关闭霍尔木兹海峡，国际油价再度站稳于70美元之上。市场观望中东局势发展及美企再度步入业绩期，美股上周五反复向好，道指曾升222点，收市升149点或0.29%，报收52637，标指升31点或0.42%，报收7575；纳指升74点或0.29%，扭转盘中跌势，收市报26281。

南韩记忆晶片巨头SK海力士发行ADR，上周五开始于纳斯特克市场交易，收报168.01美元，较定价高12.8%。据报，多家发行商将推出SK海力士ADR杠杆式ETF。SK海力士行政总裁郭鲁正表示，明年全球记忆晶片产业将迎来史上最严重供应短缺，未来十年需求将持续超出公司生产能力。

不过，较早前上市嘅SpaceX，上周五挫4.5%报145.3美元，低于首日挂牌第一口价150美元，但仍高于招股价135美元。Meta嘅AI运算业务前景获研究机构SemiAnalysis唱好，股价升6%；Nvidia亦回升4%。美国10年期债息一度回落2.99个基点，至4.5212厘，其后回稳；对2年期债息转升5.2个基点，至4.214厘。美汇指数曾跌0.3%至100.598，其后靠稳；日圆扬0.68%。

港股目前结构上仅属中期反弹

上周港股持续反弹，恒指按周再升825点，报收24175。港股经过五穷六绝两个月累跌逾4,000点后，踏入7月一洗颓风，不到10个交易日，恒指七翻身下，由上月低位反弹最多近2,000点，更由7月开局以来，建立higher high及higher low短线上升趋势，5日线于上周二及周五，成功升穿10日及20日，出现短线黄金交叉。

不过，港股自年初1月高位反复回落，所建成之下降通道目前只见缓解，而由5月高位延伸至今下降通道顶部约24500，则于上周五触及即遇阻回落，反映市场仍未有足够力量扭转由1月开始展开之跌势。目前港股仍处于下降通道内，结构上仅属于一个中期反弹。

上周北水共录得逾390亿元净流入，由于AH溢价拉阔，再度吸引北水流入港股，即使本周港股或有短线调整，只要守住20日线，目前正处于23732，后市恒指仍有机会挑战50日线即24900水平，不过先要突破24500阻力站稳，港股方有条件继续反弹。恒指短线阻力仍为24400-24500，下一阻力24900-25000，至于短线支持为23900至24000，下一支持为23600-23700，如失守23600，港股反弹或到此为止，暂时仍不能掉以轻心。

古天后