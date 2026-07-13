美伊互袭升级 恒指低开17点 中国宏桥盈喜升近3% 兆易创新解禁急泻12% ｜港股开市

美伊双方周末互袭升级，霍尔木兹海峡昨日再次关闭，令局势再度紧张，刺激国际油价今早向上，纽约期油曾升近4%至74.21美元，布兰特期油亦曾升逾3.8%至78.96美元；金价则向下，现货金价曾跌逾1%至4,075美元。有分析指，中东局势升级或在本周引发一定震荡，恒指短期或于在23800至24000点上落。

韩央行力撑半导体 韩股仍跌逾3%

亚太区股市方面，韩国央行发报吿称全球半导体市场仍供不应求，预计由AI驱动的超级周期还将持续一段时间，试图打消投资者对晶片周期见顶的担忧，但韩股今早仍向下，曾跌逾3.3%至7223点；焦点股SK海力士（韩：000660）曾跌逾8%，三星电子（韩：005930）曾跌约3.8%。此外，日股今早亦曾跌逾1%至67804点。

中国宏桥盈喜 高开近3%

港股方面，恒指今早低开17点，报24157点。蓝筹股之中，中国宏桥（1378） 发盈喜，料半年多赚约39%，股价高开2.7%，表现最佳；翰森制药（3692）亦升2.6%。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升0.5%；腾讯（700）升0.7%；美团（3690）跌0.8%；小米（1810）无起跌，京东（9618）跌0.2%。

兆易创新解禁 股价泻近12%

个股消息中，兆易创新（3986）今日迎来股份解禁，涉约1,439万股，按上周五收市价估算，解禁市值约106.9亿元。该股开市报654元，跌近12%。

基本半导体预告产品加价

基本半导体（9971）公布，第三季起对部分产品销售价格进行适度调整，以支持持续研发投入，保障产品品质及供应稳定性，部分产品价格预计上调幅度最高不超过25%。该股开市报35.82元，升1.8%。

迅策与意大利AI企业合作

迅策（3317）公布，与意大利数字与人工智能服务企业Lutech签署战略合作备忘录，联合开发面向欧洲市场的AI转型解决方案、联合推动AI Token工厂在欧洲市场的商业化部署，以及共建以AI与安全数据基础设施为核心的跨境创新生态。该股开市报89.45元，无起跌。

智谱订「Touch High计划」

此外，智谱（2513）创始人唐杰发内部信表示，在行业普遍加速商业变现下，公司决定向上突破，将有关战略命名为「Touch High（摸高）计划」，直指通用智能（AGI）是下一个高地，并将于未来集中投放在4大核心引擎上。该股开市报1720元，升4.88%。

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恒指或23800至24000上落

耀才证券研究部总监植耀辉表示，中东局势升级或在本周初引发震荡，惟这类地缘政治事件并非首次出现，若油价没有大幅波动，对港股冲击较有限且短暂；另外，港股7月以来升势确实快于预期，不排除港股短期内出现整固，恒指或于23800至24000点区间上落。

高歌证券金融首席分析师聂振邦亦指出，市场对中东冲突反应相较3月时的敏感度已明显下降，料港股今日出现调整，幅度也应较轻微，而恒指若能企稳24000点收市，本周走势仍乐观。

新股热度相较以往已明显减弱

另一方面，本港新股市场放缓，植耀辉指近期新股认购热度和表现相较以往已明显减弱，加上市场关注焦点已转向半新股解禁，因此即使新股市场暂缓，亦未必会出现明显的一级市场资金回流二级市场的情况，反而可能是部分获利资金先行离场，待股份回调后再增配。

数据方面，内地第二季GDP、6月「三头马车」 和进出口数据将于本周出炉。聂振邦表示，若整周公布的多项数据普遍弱于预期，市场可能对第三季内地经济前景产生忧虑，从而加大港股的后市下行压力。展望本周，除了内地外，美国6月CPI、PPI及核心零售数据亦将于本周内公布，相关数据或影响美国联储局未来的利率走势。