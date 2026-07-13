恒指升38点 存储概念股挨沽 兆易解禁跌15% 宏桥升逾3%冠蓝筹｜港股收市

中东局势再添收变数，伊朗重新关闭霍尔木兹海峡。港股好淡争持，恒指收报24213点，升38点。大市成交3095亿元；北水净流入90.4亿元。

韩股重挫9%，重磅股SK海力士大插。港股AI股受压，存储股兆易创新（3986）解禁，挫15.3%报629元；澜起科技（6809）挫5.2%报322.2元。光通讯股长飞光纤（6869）跌12.6%报139.7元。大模型股MiniMax（100）大跌17.1%收报222.6元；但智谱（2513）微升0.3%报1645元。

大型科网股个别发展，腾讯（700）跌0.6%报457.6元；美团（3690）挫1%报77.95元。阿里巴巴（9988）则升0.5%报110.7元。

蓝筹股中，中国宏桥（1378）升3.6%报21.48元，成表现最好蓝筹股。联想集团（992）挫4.8%报23.3元，恒指成分股中表现最差。

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1215：恒指今早低开17点后，一度倒升逾270点，高见24449点，其后升幅尽失，半日跌26点或0.11%，报24148点，成交额1,773.11亿。恒生科指半日亦跌38点或0.81%，报4683点。

中国宏桥半日升逾3%冠蓝筹

蓝筹股方面，中国宏桥（1378）盈喜后升3.28%，中午报21.42元，成表现最好蓝筹。公司预计上半年净利润按年增长约39%，主要受惠于铝合金产品销售价格较去年同期上涨所致。相反，国寿（2628）半日跌5%，为表现最差蓝筹。

南方两倍做多海力士暴跌逾26%

港股存储及晶片概念股显著受压，主因韩国投资证券预计SK海力士第二季营业利润为60.4万亿韩圜，虽然按年大增556%，但仍较市场预期低8%，拖低了SK海力士股价。南方两倍做多海力士（7709）半日暴跌逾26%，报65.66元，成交额高达107.4亿元；今日股份解禁的兆易创新（3986）亦跌逾10%，报662元；澜起（6809）亦跌逾5%。

不过，基本半导体（9971）逆市升近11%，半日报39元。公司表示，因全球AI、新能源汽车快速发展，经综合评估，预计第三季起调整部分产品价格，加幅最高不超过25%，刺激股价早段一度升逾21%。

大模型双雄分化 MiniMax挫14%

大模型股走势继续分化。智谱（2513）早段曾升逾11%，惟升幅其后收窄至1.16%，半日报1,659元。智谱创办人唐杰周末发内部信，阐述公司对下一阶段AGI竞争的理解；摩根大通亦将其目标价上调至2,400元。相反，MiniMax（100）急挫14.22%，半日报230.4元，盘中最低见220.2元。

挚达合资公司落地升逾11%

其他个股方面，挚达科技（2650）升11.6%，报25.78元，市场关注其与宁波高新区成立的合资公司，以及年产万台级充电机械人生产基地落地。

不同集团与曹操出行合作

不同集团（6090）与曹操出行（2643）签署战略合作框架协议，探索儿童友好型出行服务，股价半日升9.59%至32.9元；惟曹操出行股价跌逾4.7%。

维立志博药物上市申请获优先审评

维立志博（9887）半日急升24.1%，报61.95元。公司自主研发的PD-L1/4-1BB双特异性抗体维利信，其上市申请获纳入优先审评程序。

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0920：美伊双方周末互袭升级，霍尔木兹海峡昨日再次关闭，令局势再度紧张，刺激国际油价今早向上，纽约期油曾升近4%至74.21美元，布兰特期油亦曾升逾3.8%至78.96美元；金价则向下，现货金价曾跌逾1%至4,075美元。有分析指，中东局势升级或在本周引发一定震荡，恒指短期或于在23800至24000点上落。

韩央行力撑半导体 韩股仍跌逾3%

亚太区股市方面，韩国央行发报吿称全球半导体市场仍供不应求，预计由AI驱动的超级周期还将持续一段时间，试图打消投资者对晶片周期见顶的担忧，但韩股今早仍向下，曾跌逾3.3%至7223点；焦点股SK海力士（韩：000660）曾跌逾8%，三星电子（韩：005930）曾跌约3.8%。此外，日股今早亦曾跌逾1%至67804点。

中国宏桥盈喜 高开近3%

港股方面，恒指今早低开17点，报24157点。蓝筹股之中，中国宏桥（1378） 发盈喜，料半年多赚约39%，股价高开2.7%，表现最佳；翰森制药（3692）亦升2.6%。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升0.5%；腾讯（700）升0.7%；美团（3690）跌0.8%；小米（1810）无起跌，京东（9618）跌0.2%。

兆易创新解禁 股价泻近12%

个股消息中，兆易创新（3986）今日迎来股份解禁，涉约1,439万股，按上周五收市价估算，解禁市值约106.9亿元。该股开市报654元，跌近12%。

基本半导体预告产品加价

基本半导体（9971）公布，第三季起对部分产品销售价格进行适度调整，以支持持续研发投入，保障产品品质及供应稳定性，部分产品价格预计上调幅度最高不超过25%。该股开市报35.82元，升1.8%。

迅策与意大利AI企业合作

迅策（3317）公布，与意大利数字与人工智能服务企业Lutech签署战略合作备忘录，联合开发面向欧洲市场的AI转型解决方案、联合推动AI Token工厂在欧洲市场的商业化部署，以及共建以AI与安全数据基础设施为核心的跨境创新生态。该股开市报89.45元，无起跌。

智谱订「Touch High计划」

此外，智谱（2513）创始人唐杰发内部信表示，在行业普遍加速商业变现下，公司决定向上突破，将有关战略命名为「Touch High（摸高）计划」，直指通用智能（AGI）是下一个高地，并将于未来集中投放在4大核心引擎上。该股开市报1720元，升4.88%。

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恒指或23800至24000上落

耀才证券研究部总监植耀辉表示，中东局势升级或在本周初引发震荡，惟这类地缘政治事件并非首次出现，若油价没有大幅波动，对港股冲击较有限且短暂；另外，港股7月以来升势确实快于预期，不排除港股短期内出现整固，恒指或于23800至24000点区间上落。

高歌证券金融首席分析师聂振邦亦指出，市场对中东冲突反应相较3月时的敏感度已明显下降，料港股今日出现调整，幅度也应较轻微，而恒指若能企稳24000点收市，本周走势仍乐观。

新股热度相较以往已明显减弱

另一方面，本港新股市场放缓，植耀辉指近期新股认购热度和表现相较以往已明显减弱，加上市场关注焦点已转向半新股解禁，因此即使新股市场暂缓，亦未必会出现明显的一级市场资金回流二级市场的情况，反而可能是部分获利资金先行离场，待股份回调后再增配。

数据方面，内地第二季GDP、6月「三头马车」 和进出口数据将于本周出炉。聂振邦表示，若整周公布的多项数据普遍弱于预期，市场可能对第三季内地经济前景产生忧虑，从而加大港股的后市下行压力。展望本周，除了内地外，美国6月CPI、PPI及核心零售数据亦将于本周内公布，相关数据或影响美国联储局未来的利率走势。