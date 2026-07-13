美伊冲突升温兼通胀考验来袭 中国经济或放缓 内地AI盛会展现最新成果｜一周前瞻

美股上周五三大指数均靠稳高收，恒指夜期亦升80点收市，不过美伊双方于周末互袭升级，霍尔木兹海峡更再次关闭，本周除了需留意中东局势的最新发展，全球金融市场将迎来一系列可能影响走势的关键事件。从美国的通胀数据与国会听证会，到中国的经济成绩单，再到人工智能（AI）领域的年度盛会，市场波动性预期将显著升温。

美伊冲突升级 霍尔木兹海峡关闭引爆能源风险

美伊双方再度互相发动军事打击，美国总统特朗普上周已宣布先前达成的停火安排已经结束，伊朗最新公布，单方面协议的时代已经结束。内媒引述市场分析师指出，随著美伊再度爆发冲突，伊朗关闭霍尔木兹海峡，国际油价下周可能迎来新一轮上行压力，此举或将加剧全球能源供给风险，重新点燃市场对美国通胀和利率预期的担忧情绪，进而对美股科技板块形成压制，估值面临调整压力。

美国通胀数据与联储局听证会重磅来袭 利率路径成焦点

市场焦点还将落在本周二（14日）公布的美国6月消费者物价指数（CPI），5月CPI年率已增至4.2%，创近三年最快增速。若通胀数据持续高企，将进一步削弱市场对年内减息的憧憬。其后联储局主席沃什将首次以主席身份出席众议院金融服务委员会听证会，发表半年度货币政策证词，其对经济前期及利率路径的表态，将成为市场解读未来联储局会议利率风向的关键线索。周三（15日）则有生产者物价指数（PPI）及联储局经济状况褐皮书接力登场，显示美国经济最新情况。

中国上半年经济成绩单陆续揭晓 第二季GDP增速预期放缓

中国将于周二至周三集中公布上半年宏观经济成绩单，包括6月进出口数据、第二季度GDP增速、和俗称「三头马车」的固定资产投资、社会消费品零售总额及工业增加值。中金等机构预测内地第二季GDP年增4.2%至4.5%，较首季下降，上半年GDP增加则可望维持在4.5%至4.7%区间。花旗最新报告则指出，尽管内地经济短期内表现偏弱，但预计下半年内地财政支持力度将有所增强，包括将加快现有预算资金的部署。

内地科技界盛事与长鑫科技IPO本周同步上演

周五（17日）起，世界人工智能大会（WAIC）将在上海举行，华为Atlas950SuperPoD国产算力旗舰据传将首度公开展示，加上百度AI亦将带著智能体全家桶亮相等，成果的展显或标志著国产AI发展进入新一阶段。同一周备受瞩目的内地存储芯片龙头长鑫科技将启动科创板IPO申购，或将牵动中港芯片板块资金动向。

五大行财报拉开美股财季序幕 台积电等AI企业财报出炉

此外，美股超级财报季由摩根大通、高盛、花旗、富国银行、美国银行等华尔街大行在本周拉开序幕；而台积电法说会与荷兰半导体设备巨头ASML的业绩亦将在本周来袭，芯片巨头的数据则将直接反映市场对算力最新需求。



