Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长鑫科技快招股 长江存储公布IPO辅导团队 两券商共31人组成

股市
更新时间：16:58 2026-07-12 HKT
发布时间：16:58 2026-07-12 HKT

南韩存储巨头SK海力士（SKHYV）登陆美股之际，内地存储两大巨头均在推进各自的IPO进程，其中长鑫科技即将登陆内地科创板，并于本周四（16日）开始申购；另一方面，长江存储IPO也有新进展，根据中证监披露第一期上市辅导情况，中信证券及中信建投两家券商合计派出31人组成辅导团队。另有分析推测，长江存储控股最快要在8月中旬或8月底才结束IPO辅导。

中信证券及中信建投为辅导机构

据内媒报道，中证监官网显示辅导机构在7月10日更新了长江存储控股IPO辅导工作进展情况报告（第一期）。两家辅导机构中信证券及中信建投证券合计派出31人的小组，在5月19日至6月30日内，通过现场尽调、组织集中授课、专项问题沟通等多种方式开展辅导工作。

在下一阶段，辅导机构将就工作中发现的问题及时协调各中介机构与公司沟通讨论，研究确定规范方案，督促辅导对象认真落实整改要求，并将持续督促公司完善公司治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。同时，督促公司深入理解发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

报道又以长鑫科技为例，估计长江存储IPO的辅导工作最快也要在8月中旬或8月底辅导结束。根据公开讯息，长鑫科技于2025年7月4日与辅导机构签署协议，7月7日正式启动辅导，2025年10月通过上市辅导验收。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
7小时前
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
4小时前
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
2026-07-11 11:18 HKT
尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香/凯荟/煌府齐推$7点心掀「劈价战」
尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香/凯荟/煌府齐推$7点心掀「劈价战」
饮食
7小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
23小时前
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
4小时前
世界杯2026｜艾华利斯加时入世界波 阿根廷3:1淘汰十人瑞士晋级4强
01:20
世界杯2026｜艾华利斯加时入世界波 阿根廷3:1淘汰十人瑞士晋级4强
足球世界
5小时前
超市付款差5毫子享88折 元朗港男想放弃 旁观女士霸气拔「ＸX」神救援：拎去嘟咗先｜Juicy叮
超市付款差5毫子享88折 元朗港男想放弃 旁观女士霸气拔「XX」神救援：拎去嘟咗先｜Juicy叮
时事热话
6小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
20小时前
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用买餸
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用
申诉热话
8小时前