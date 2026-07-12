长鑫科技快招股 长江存储公布IPO辅导团队 两券商共31人组成

南韩存储巨头SK海力士（SKHYV）登陆美股之际，内地存储两大巨头均在推进各自的IPO进程，其中长鑫科技即将登陆内地科创板，并于本周四（16日）开始申购；另一方面，长江存储IPO也有新进展，根据中证监披露第一期上市辅导情况，中信证券及中信建投两家券商合计派出31人组成辅导团队。另有分析推测，长江存储控股最快要在8月中旬或8月底才结束IPO辅导。

中信证券及中信建投为辅导机构

据内媒报道，中证监官网显示辅导机构在7月10日更新了长江存储控股IPO辅导工作进展情况报告（第一期）。两家辅导机构中信证券及中信建投证券合计派出31人的小组，在5月19日至6月30日内，通过现场尽调、组织集中授课、专项问题沟通等多种方式开展辅导工作。

在下一阶段，辅导机构将就工作中发现的问题及时协调各中介机构与公司沟通讨论，研究确定规范方案，督促辅导对象认真落实整改要求，并将持续督促公司完善公司治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。同时，督促公司深入理解发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

报道又以长鑫科技为例，估计长江存储IPO的辅导工作最快也要在8月中旬或8月底辅导结束。根据公开讯息，长鑫科技于2025年7月4日与辅导机构签署协议，7月7日正式启动辅导，2025年10月通过上市辅导验收。

