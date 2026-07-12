大摩警告晶片股或「升过龙」 料定价能力有限 云服务商正自研晶片

摩根士丹利财富管理部门投资总监Lisa Shalett表示，投资者应对晶片制造商保持谨慎，因为越来越多的证据表明其定价能力有限，并意味这些股票可能因AI支出的乐观情绪而上涨过头。

客户寻找更便宜替代方案

据彭博报道，Shalett早前在一个节目上表示，「我们看到AI数据中心技术架构正被重新设计，以纳入成本更低的晶片，而许多云端服务商现时正在自行设计这些晶片」。

她又指，目前这个行业仍然吸引充裕资金流入，但业内正出现一种典型现象，亦即「当供应链出现瓶颈，一些人（例如一些存储晶片公司）开始榨取过高利润时，客户就会着手寻找更便宜的替代方案」。

半导体行业已「严重超买」

报道提到，Shalett近日在一份投资者报告中指出，半导体行业已「严重超买」 ；而她在节目中亦表示，从晶片ETF到费城半导体指数，都有证据支持这一观点。彭博汇编数据亦显示，自2022年以来，费城半导体指数的PE已增长超过两倍。

此外，她指Meta在AI领域的重新定位表明，一些大型科技公司可能开始重新检视数千亿美元资本支出的投资效益，并认为「我们现在正处于资本支出增速放缓的初期阶段」。事实上，Meta行政总裁朱克伯格早前亦曾表示，正在考虑将部份AI基础设施出租给外部公司，以看看是否能获得更高价值。

