美发行商拟推两款「剔除马斯克ETF」 称关联公司被视为具治理隐患

马斯克（Elon Musk）旗下Tesla（TSLA）及SpaceX（SPCX）表现低迷之际，美国新兴ETF发行商Subversive ETFs早前已提交文件，拟推出两只新ETF（暂定代号为QQNE和SPNE），分别追踪纳斯达克100指数和标普500指数，但将会剔除由马斯克创立、控制或领导的公司。若以本月至今计，Tesla及SpaceX累计下跌约3%及15%。

近年已有多款马斯克相关ETF

据彭博报道，华尔街近年已推出多款与马斯克相关ETF，包括追踪Tesla升跌的杠杆ETF、挂钩SpaceX的杠杆产品，甚至还有同时做多Tesla及做空福特（F）的ELON ETF。至于最新计划推出的「剔除马斯克ETF」，代表市场再度将投资策略细分，让原本被视为被动投资工具的指数ETF，也能表达对单一企业家或投资主题的主观看法。

根据招募说明书则指出，基金顾问认为，部份投资者将马斯克关联公司视为存在「潜在公司治理隐患、政治风险及股价波动加剧」标的。事实上，SpaceX获纳入指数后，有批评者指被动投资者将被迫在正常价格发现机制尚未充分发挥作用前，就买入了市场上估值最高公司之一。

报道又指，随著市场对小众产品的需求激增，发行商纷纷推出不只追踪市场、而是表达对个别公司、高层或投资主题的基金。虽然「剔除马斯克」的需求是否会持续存在，还有待观察，但这已突显了当今ETF热潮的一个现实，即只要投资者能想到某种交易，华尔街就越来越相信可以包装成一个股票代号。

投资者宜留意管理费或较贵

此外，报道引述了NovaDius财富管理公司总裁Nate Geraci指出，马斯克是一位极具争议的人物，因此ETF发行商试图利用这一点来获利不足为奇；不过，如果如今ETF发行商仅仅因为投资者对某个人看法就将个别公司从主要指数中剔除，那就可能有点矫枉过正。

晨星公司分析师Jeffrey Ptak亦提醒，「我理解发行方为何会绞尽脑汁想出新方法来脱颖而出，但投资者应保持警惕，因为这类产品可能不具备明确的投资价值，并可能收取较高管理费」。

相关文章：马斯克旗下Grok 4.5遭黑客破解 变「犯罪大师」教制毒、炸弹及网络攻击等